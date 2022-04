Abp Gądecki: Wojna obronna to wojna sprawiedliwa

Abp Stanisław Gądecki udzielił wywiadu Tygodnikowi TVP, w którym opowiedział o swoich spotkaniach z papieżem Franciszkiem i patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem poświęconych wojnie na Ukrainie. Metropolita poznański wyjaśnił też, czym w nauczaniu Kościoła jest „wojna sprawiedliwa”. Fragmenty wywiadu opublikował portal tvp.info, całość ukaże się 8 kwietnia na stronie Tygodnika TVP.

W rozmowie z Barbarą Sułek-Kowalską abp Stanisław Gądecki mówił o pewnej widocznej sympatii Stolicy Apostolskiej do Rosji.

- „Sympatia dyplomacji watykańskiej do Rosji jest prawdopodobnie pochodną podobnego stanu ducha, jaki panuje w Italii, Francji, które nie doświadczyły na własnej skórze panowania dyktatury komunistycznej”

- stwierdził.

Hierarcha odniósł się też do pojęcia „wojny sprawiedliwej”, z którym zrywa papież Franciszek.

- „Koncepcja wojny sprawiedliwej ma swoją długą historię. (...) Wielu ludzi błędnie interpretuje piąte przykazanie Dekalogu Nie zabijaj. Nie odnosi się ono bowiem do zakazu wojny, ale do zakazu morderstwa, na co wskazuje użyte tu hebrajskie słowo rāşah. Poprawny przekład powinien brzmieć: Nie będziesz mordował (Rdz 20,13)”

- zauważył duchowny.

- „Celem sprawiedliwej wojny jest ukaranie zła i przywrócenie pokoju. (...) Do sprawiedliwych należą przede wszystkim wojny obronne, oparte na dochodzeniu praw czy wyrównywaniu krzywd, z czego wynika konieczność utrzymywania armii. (...) Dzisiaj jednak – w wypowiedziach papieża Franciszka – wielokrotnie powraca ostra krytyka teorii wojny sprawiedliwej. Wojny są zawsze niesprawiedliwe – mówi papież”

- dodał.

