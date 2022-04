Absolutny skandal! Dziennikarka CNN pyta, czy przyjmując uchodźców Polacy chcą naprawić krzywdy wyrządzone ofiarom ,,obozów koncentracyjnych’’

Niebywale skandaliczne pytanie padło z ust dziennikarki CNN w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Dana Bash pytała, czy przyjmując uchodźców z Ukrainy Polacy chcą… „naprawić krzywdy” wyrządzone ofiarom „istniejących tu obozów koncentracyjnych”.

Uwagę na skandaliczne pytanie dziennikarki zwrócił w mediach społecznościowych Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. W wywiadzie dla CNN prezydent mówił o noszących znamiona ludobójstwa zbrodniach Rosjan na Ukrainie i apelował o zaostrzenie sankcji przeciw Rosji.

Dana Bash stwierdziła, że „w Polsce wcześniej zdarzały się pogromy przeciwko Żydom, istniały tu obozy koncentracyjne”. Zapytała polskiego prezydenta, czy obecna postawa Polaków wobec uchodźców z Ukrainy jest „próbą naprawienia tych krzywd”. Prezydent wytłumaczył reprezentantce amerykańskich mediów, że Żydów w Polsce mordowali Niemcy, a Polacy ratowali ich często oddając własne życie.

Dziennikarka #CNN w pytaniu do prezydenta @AndrzejDuda pomówiła Polskę; "w Pana Ojczyźnie wcześniej zdarzały się pogromy przeciwko Żydom, istniały tu obozy koncentracyjne [...] Czy uważa Pan, że to, co pokazują teraz Polacy wobec Ukraińców, jest próbą naprawienia tych krzywd?" pic.twitter.com/zcs8Rqar2b