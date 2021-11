Absurd! Chiny oskarżają USA o terroryzowanie mniejszości

„Mniejszości etniczne w USA doświadczają tyranii” – czytamy w artykule zamieszczonym w „Global Times”, propagandowym portalu Chińskiej Republiki Ludowej. „Od dawna mniejszości etniczne w USA są zagrożone dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami motywowanymi nienawiścią, a teraz nawet ich podstawowe prawa nie mogą być gwarantowane. Taka tyrania wobec mniejszości etnicznych jest grzechem pierworodnym amerykańskiego systemu” – pisze autor artykułu „Mniejszości etniczne cierpią z powodu tyranii amerykańskiego systemu wyborczego”.

Jak zauważa Frances Martel z „Breitbart” nie jest to pierwszy przypadek, kiedy zarówno chińskie media, jak i przedstawiciele rządu ChRL wysuwają oskarżenia przeciwko USA, twierdząc, iż nie jest to wolny kraj. Wykorzystują przy tym opinie upowszechniane przez skrajną lewicę amerykańską na temat rasizmu i niesprawiedliwości. Ci sami lewicowy nie tylko chwalą chińskich komunistów, ale bronią ich przed oskarżeniami o prześladowanie mniejszości etnicznych i ludobójstwo.

Swoją argumentację „Global Times” podpiera odwołując się do historii sprzed ponad 100 lat, pisząc o „różnych trikach”, stosowanych po to, by uniemożliwić głosowanie mniejszościom etnicznym, takich jak „pogłówne i testy z umiejętności czytania i pisania w latach 90-tych XIX wieku” (sic!). Zarzuca także władzom USA celowe manipulowanie okręgami wyborczymi tak, by wygrał pożądany kandydat. „Chociaż USA dokonało pewnych korekt, to także zastosowało wiele sprytnych trików, by zagwarantować białą supremację w polityce USA” – stwierdza cytowany przez „Global Times” chiński profesor Li Haidong.

Chiński portal uważa, że „wątpliwe jest, by amerykański system wyborczy mógł wciąż reprezentować wolność i sprawiedliwość”. A prof. Li Haidong stwierdza, że Amerykanie nie troszczą się wystarczająco o mniejszości „czy to społecznie, czy legalnie”, a dla tych mniejszości „jest to typ grabieży i tyranii”.

Jak stwierdza Martel, w rzeczywistości prawa mniejszości etnicznych są łamane w Chinach: „Etniczne grupy w Chinach nie mają konkretnych praw wyborczych, tak samo jak członkowie mniejszościowej grupy etnicznej Hanów. Jako totalitarny reżym komunistyczny Chiny mają system, który nie udziela obywatelom żadnej władzy nad działaniami swojego rządu i surowo prześladuje dysydentów politycznych oraz mniejszości religijne i etniczne”.

Jednym z drastycznych przykładów łamania praw mniejszości w ChRL jest los Ujgurów, w przypadku których można mówić o ludobójstwie. Represje wobec tej szczególnej grupy etnicznej obejmują przymusową sterylizację, przymusową aborcję, tortury, a także więzienie w obozach koncentracyjnych i wykorzystywanie jako niewolniczą siłę roboczą. Według ocen rządu USA chińskie obozy koncentracyjne w 2019 r. więziły ok. 3 mln osób.

jjf/breitbart.com, globaltimes.cn