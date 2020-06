ABW zatrzymało czterech podejrzanych o propagowanie faszyzmu

23.06.20, 20:31 Fot. via: gov.pl

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO MINISTRA KOORDYNATORA SŁUŻB SPECJALNYCH:

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby podejrzane o propagowanie totalitarnego ustroju państwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi im do 2 lat więzienia. Do zatrzymań doszło 19 i 23 czerwca br. na terenie województwa łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Zatrzymani mężczyźni to dostawcy i wytwórcy przedmiotów propagujących faszystowski ustrój państwa.

Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania, zameldowania oraz lokale należące do podejrzanych. W trakcie przeszukań zabezpieczonych zostało wiele przedmiotów zawierających treści propagujące faszystowski ustrój państwa. W lokalach należących do mężczyzn znajdowały się m.in. klamry, wpinki, krzyże, flagi, pieczątki, naszywki, kordziki oraz medale z symboliką SS, NSDAP oraz wizerunkiem Hitlera. Funkcjonariusze zabezpieczyli również elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację mogące mieć związek z produkcją i obrotem wskazanymi przedmiotami. Ponadto ujawnione zostały trzy miejsca produkcji tych emblematów na masową skalę. Funkcjonariusze zabezpieczyli także mienie o wartości 95 tys. zł.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o produkowanie, posiadanie i przesyłanie w celu rozpowszechniania przedmiotów zawierających treści propagujące nazistowski ustrój państwa. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Czynności przeprowadzone były przez funkcjonariuszy Delegatur i Wydziałów Zamiejscowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Poznania, Katowic, Radomia i Zielonej Góry. Sprawę prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód. Sprawa jest rozwojowa.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych