Adam Bielan: To przede wszystkim zwycięstwo demokracji

-„To jest przede wszystkim zwycięstwo demokracji. Ponad 20 mln głosujących, prawie 70 proc. frekwencji. To jest chyba najwyższa frekwencja od wielu, wielu lat” – mówił rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan.

- „Z całą pewnością powinniśmy podziękować wszystkim Polakom, którzy dzisiaj wzięli udział w tych wyborach” – dodawał.

Polityk, wskazując na gest prezydenta, który zaprosił na spotkanie Rafała Trzaskowskiego podkreślił, że niezależnie od ostatecznych wyników wyborów, „Polska jest jedna i będziemy musieli nauczyć się żyć z druga połówką”.

Pytany o to, co przeważyło w całej kampanii, Bielan przyznał, że spotkaliśmy się w jej trakcie z olbrzymią falą hejtu i fake newsów:

- „Dzisiaj zakończyliśmy kampanię i przez kolejne 3,5 roku nie będzie w Polsce żadnych wyborów. Pan prezydent wyciągnął rękę do swojego oponenta. Mam nadzieję, że ta ręka zostanie przyjęta” – mówił.

- „Z całą pewnością ta kampania oparta na atakowaniu Zjednoczonej Prawicy, na tzw. „antyPiSie” nie sprawdziła się. Jeżeli wyniki wyborcze potwierdzą się, a pamiętajmy, że dwa tygodnie temu exit poll nie doszacował poparcia dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc mamy prawo sądzić, że to poparcie dla pana prezydenta będzie jeszcze wyższe. Jeżeli więc to się potwierdzi, to z całą pewnością Platforma będzie musiała przemyśleć sens tego rodzaju aktywności politycznej”.

kak/ TVP Info