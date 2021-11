Agencja SEO – co sprawdzić przed podpisaniem umowy?

Prowadzisz biznes on-line i chcesz, aby był on doskonale widoczny dla potencjalnych klientów. Dlatego też w pewnym momencie zaczynasz rozglądać się za agencją SEO, która pomoże Ci rozwinąć skrzydła w pełni. Jednak zanim się zdecydujesz na konkretną firmę, powinieneś wiedzieć, co należy sprawdzić przed podpisaniem umowy, tak aby nie okazało się po jakimś czasie, że firma nie była tą godną zaufania.

Agencja SEO czy agencja SXO?

Pierwszą rzeczą, którą musisz wziąć pod uwagę, jest to, czy chcesz współpracować z agencją SEO, czy z agencją SXO. Pierwsza z nich zajmie się jedynie wypozycjonowaniem Twojej firmy, druga natomiast nie tylko poprawi Twoją widoczność w sieci, ale też ulepszy stronę internetową tak, aby była bardziej dostosowana do jej użytkowników. Dlatego, jeśli szukasz bardziej kompleksowej usługi, agencja SXO będzie lepszym wyborem. Sprawdzi on witrynę również pod kątem użyteczności Twojej strony internetowej, a więc zadba o aspekty związane z konwersją, np. zbada mapę ciepła.

Zacznij od Google

Dobra agencja SEO lub SXO zadba także o siebie. Dlatego też, aby mieć pewność, że nawiązujesz współpracę z firmą, która zna się na rzeczy, znajdź ją przez wyszukiwarkę! To dość oczywiste. Warto zatem wpisać w Google takie frazy jak:

pozycjonowanie stron internetowych,

pozycjonowanie sklepu internetowego,

agencja SEO/SXO + miasto (np. agencja SXO Warszawa).

Pierwsze pięć wyszukiwań organicznych (tych, które pojawią się pod linkami zaczynającymi się do słowa: „reklama”) będzie dawało gwarancję, że wybrana firma zna się na rzeczy i wie jak osiągnąć tak dobry wynik pozycjonowania. Co więcej – nie musisz decydować się na agencję SEO ze swojego miasta. Coraz więcej firm proponuje współpracę zdalną, poprzez spotkania online.

Sprawdź portfolio

Wybierając agencję SEO lub SXO powinieneś także dokładnie przejrzeć portfolio firmy oraz referencje. Po pierwsze portfolio pokaże Ci, czy dana agencja zajmuje się Twoją branżą. Wiele bowiem w pozycjonowaniu zależy od tego, jaka jest tematyka strony czy sklepu. Inaczej bowiem podchodzi się do współpracy ze sklepem z odzieżą dla kobiet, a inaczej do reklamowania warsztatu samochodowego. Zwłaszcza w przypadku branż technicznych warto poprosić o portfolio tekstów – język techniczny, specjalistyczny to nie jest łatwa rzecz, dlatego upewnij się, że agencja posiada copywriterów, którzy znają się na danym temacie i potrafią o nim pisać jednocześnie poprawnie i merytorycznie, ale także prosto i zwięźle, by Twoi klienci zrozumieli teksty na Twojej stronie.

Zapytaj o referencje

Dobrze jest też sprawdzić opinie o danej agencji. Weryfikując opinie (zwłaszcza w wizytówce Google), dostaniesz czarno na białym informacje o zadowoleniu klientów.

Sprawdź umowę…

Kiedy wybierzesz już firmę, z którą chciałbyś współpracować, sprawdź także dokładnie proponowaną umowę oraz warunki współpracy. W umowie powinny zawierać się wszystkie niezbędne elementy, jak chociażby okres jej wypowiedzenia. Niemożność zerwania umowy przed czasem powinna zapalić Ci czerwoną lampkę. Powinny znaleźć się w niej także wszystkie usługi, które są w cenie, między innymi dobór fraz kluczowych, tworzenie dodatkowych treści (blogowych, opisów kategorii i produktów), optymalizację strony i treści, linkowanie, czy UX – optymalizacja strony pod użytkownika. Jeśli umowa czegoś nie zawiera, dopytaj się, czy będzie to usługa dodatkowo płatna.

i warunki współpracy

Równie ważne są warunki współpracy, czyli chociażby raporty z wykonanej pracy. Powinieneś mieć w nich zawarte, jak często będą Ci one przesyłane i co dokładnie będą zwierać. Warto także upewnić się, że będziesz miał możliwość spotkania się na żywo lub online z Twoim opiekunem, który dokładnie wyjaśni Ci, co w danym okresie zostało wykonane i jakie przyniosło skutki. Ty nie musisz znać się na wszystkim, dlatego oddajesz pozycjonowanie strony www w ręce specjalistów – jednakże oni powinni być otwarci na Twoje pytania i wątpliwości, a także powinni umieć Ci na nie odpowiedzieć!