Aktywny wydech - co to jest?

Wiele osób jest zdania, że dobry samochód powinien brzmieć w odpowiedni sposób. Chodzi oczywiście o niezastąpiony ryk silnika, za którym obracają się inni ludzie uczestniczący w ruchu drogowym. Nie wszystkie jednak auta są w stanie taki ryk z siebie wydać. Jeżeli chcesz nadać swojemu zwykłemu autu dźwięk wydechu niczym z samochodu sportowego to aktywne układy wydechowe z pewnością są czymś, czego potrzebujesz. Wysokiej klasy sound booster sprawi, że twoje auto zaryczy i będzie słyszalne zanim stanie się widzialne. Dlaczego warto takie coś zainstalować do swojego samochodu? Czy jest on uniwersalny dla wszystkich rodzajów aut? Czy jest bezpieczny i prosty w obsłudze? I przede wszystkim w jaki sposób można się nim obsługiwać?

1. Czym jest aktywny układ wydechowy w samochodzie?

2. Jak działa aktywny wydech?

3. Czy aktywny wydech elektroniczny jest uniwersalny?

4. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla twojego samochodu?

5. Jak z obsługą - czy jest prosta?

6. Jak obsługiwać aktywny wydech - dedykowana aplikacja

7. Co poza aktywnym wydechem zainstalować w swoim samochodzie?

Czym jest aktywny układ wydechowy w samochodzie?





Aktywny układ wydechowy to rozwiązanie, które pozwala na posiadanie kontroli nad tym jak głośno funkcjonuje wydech w samochodzie. Jest to rozwiązanie idealne szczególnie dla tych, którzy chcą aby ich samochód brzmiał "sportowo" jednak nie chcą wprowadzać takich zmian, które skutkowałyby utratą karty gwarancyjnej. Ta bezpieczna i nieinwazyjna metoda jest doskonała dla tych osób, które chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. Warto wiedzieć, że elektroniczny aktywny wydech może być montowany wszędzie - nie tylko we własnych samochodach, ale również takich objętych leasingiem.

Jak działa aktywny wydech?

Jak działa aktywny układ wydechowy? Aktywy wydech dostępny jest w różnych wersjach do wyboru dzięki czemu każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie niezależnie czy szuka wersji mechanicznej czy też elektronicznej. Ponadto możliwe jest wybranie jednego z dwóch modułów - Stage 2, który daje podstawowy i najbardziej standardowy dźwięk, oraz Stage 3, który daje dźwięk bardzo realistyczny i bardzo pożądany. Wiele osób decyduje się właśnie na tę opcję.

Czy aktywny wydech elektroniczny jest uniwersalny?

Sportowe układy wydechowe nie powinny być montowane w normalnych autach, ponieważ mogą wpłynąć na utratę karty gwarancyjnej. Jednak aktywny wydech jest inny - można go spokojnie wmontować zarówno w samochody z silnikami diesla jak i w tych, gdzie używane jest paliwo. Fabryczny układ wydechowy nie jest w takich przypadkach w ogóle naruszany, dzięki czemu karta gwarancyjna cały czas jest w użyciu. Jak najbardziej więc aktywny układ wydechowy jest uniwersalny dla dużej części samochodów.

Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla twojego samochodu?





Aktywny wydech ma za zadanie generowanie dźwięku. To właśnie sportowy dźwięk jest tym dlaczego w ogóle taki wydech się instaluje w samochodzie. Nie trzeba więc obawiać się o bezpieczeństwo swojego auta. Szczególnie, że sam montaż jest bardzo prosty i bezpieczny. Wszystkie elementy - takie, jak głośniki czy obudowa do nich zostały wykonane z solidnych materiałów. Użyta stal nierdzewna pozwala na użytkowanie systemu aktywnego wydechu przez długie lata. Całość instalacji nie ingeruje w elektronikę, która już znajduje się w aucie.

Jak z obsługą - czy jest prosta?

Aktywny wydech w żadnym wypadku nie przeszkadza w pracy silnika, wręcz przeciwnie steruje się nim poprzez aplikację i to właśnie za pomocą aplikacji możliwe jest uzyskanie pożądanego dźwięku. Produkty takich firm, jak Maxhaust mogą być kierowane zarówno przez elektronikę auta, jak i przez aplikację - każdy może więc wybrać dla siebie wygodniejsze rozwiązanie. Co więcej cały system pozwala na kontrolę tego, w jaki sposób brzmi dźwięk - jakie jest jego natężenie, głośność a nawet barwa.

Jak obsługiwać aktywny wydech - dedykowana aplikacja

Ogromną zaletą aplikacji dedykowanej aktywnemu wydechowi jest to, że można ją pobrać za darmo zarówno na urządzenia z systemem operacyjnym Android, jak i tymi gdzie zainstalowany jest iOS. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby sparować telefon z modułem zainstalowanym w samochodzie, tylko wtedy aplikacja będzie miała możliwość zadziałania. Jest to bardzo proste w wykonaniu ponieważ dzieje się w trakcie zapłonu auta, ale bez jego uruchamiania. Po włączeniu aplikacji należy ustawić kod PIN oraz adres mailowy, który będzie potrzebny w przypadku ewentualnego jego odzyskania.

Co poza aktywnym wydechem zainstalować w swoim samochodzie?

Oprócz aktywnego wydechu można zainstalować w swoim aucie jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Bardzo popularny staje się tuning samochodów luksusowych podczas którego dodaje się do samochodów tłumiki, sportowe układy wydechowe, spoilery czy nowoczesne felgi. Dodatkowo można wstawić dokładki do zderzaka tylnego, spoilery dachowe czy też dyfuzory. Przerobienie swojego auta, również tego luksusowej marki, może sprawić, że stanie się on wyjątkowy i niepowtarzalny.