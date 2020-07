Ambasador USA: Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z panem prezydentem

Wygranej w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie pogratulowała również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. W swoim wpisie na Twitterze wyraziła zadowolenie z możliwości dalszej współpracy z prezydentem Dudą.

- „Panie Prezydencie Andrzej Duda, gratuluję reelekcji! Nie mogę się doczekać dalszej silnej współpracy polsko-amerykańskiej!”.

Panie Prezydencie @AndrzejDuda @prezydentpl, gratuluję reelekcji! Nie mogę się doczekać dalszej silnej współpracy polsko-amerykańskiej! — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 13, 2020

Pierwsza kadencja prezydenta Andrzeja Dudy wniosła na zupełnie nowy poziom współpracę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wyrazem tych wyjątkowo dobrych relacji była ostatnia wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- „Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz” – mówił wówczas Donald Trump.

Jak wynika z podanych przez PKW informacji, Andrzej Duda zdobył we wczorajszej II turze wyborów prezydenckich 10 mln 426 tys. 514 głosy, to jest 51,12 proc., a Rafał Trzaskowski 9 mln 968 tys. 939 głosów, to jest 48,88 proc.

kak/Twitter, Fronda.pl