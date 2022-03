Amerykański dziennikarz zginął pod Kijowem

Szef policji obwodu kijowskiego Andriej Niebitow poinformował, że Rosjanie zabili pod Kijowem dziennikarza „New York Timesa”. Trwają próby ewakuacji drugiego amerykańskiego dziennikarza.

Ukraińcy podkreślają, że Brent Renaud został zastrzelony przez „rosyjskich okupantów”.

- „Znany na całym świecie 51-letni korespondent New York Times został zastrzelony dzisiaj w Irpieniu. Kolejny dziennikarz jest ranny. Teraz policjanci próbują usunąć ofiarę ze strefy walk. Oczywiście zawód dziennikarza stanowi ryzyko, ale obywatel USA Brent Renaud zapłacił życiem za próbę podkreślenia okrucieństwa i bezwzględności agresora”

- napisał Andrij Niebitow.

Szef kijowskiej policji dołączył do wpisu zdjęcia dokumentów potwierdzających tożsamość ofiary.

