Anonymous zhakowała Gazprom! Dane spółki trafiły do sieci

Hakerzy z grupy Anonymous włamali się do sieci Gazprom Linde Engineering. Internetowi aktywiści opublikowali w Internecie 768 tys. przejętych wiadomości mailowych.

Grupa Anonymous po napaści na Ukrainę wypowiedziała wojnę Rosji i od tego czasu przeprowadziła już wiele skutecznych ataków. Teraz ofiarą hakerów stała się zależna od Gazpromu spółka Gazprom Linde Engineering, która zajmuje się projektowaniem zakładów przetwórstwa gazu i obróbki materiałów petrochemicznych.

Hakerzy opublikowali w Internecie 728 GB przejętych danych.

