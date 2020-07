Autokar zderzył się z ciężarówkami. Są dziesiątki rannych

Na drodze krajowej nr 1 w Bogusławicach na Śląsku doszło do wypadku autobusu z ciężarówką i cysterną. Jak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, poszkodowane zostały 32 osoby, a sześć z nich jest w stanie ciężkim. Osiem osób trafiło do szpitali.

Do wypadku doszło dziś przed godz. 14.

- „Zderzyły się tam autobus, pojazd ciężarowy z naczepą i cysterna, doszło do zapalenia się tych pojazdów. Wstępnie ustalono, że na obecną chwilę rannych jest około 30 osób” – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej asp. Szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej komendy.

Autobus przewoził ok. 40 osób. Połowa z nich miała opuścić pojazd o własnych siłach, a ok. 20 osób wymagało ewakuacji. Do akcji ratunkowej zostały zaangażowane cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga jest całkowicie zablokowana, tak w kierunku Warszawy, jak i w kierunku Katowic.

#PILNE: Wypadek na DK-1 w Bogusławicach z udziałem ciężarówek i autobusu. Wybuchł pożar. Na miejsce wezwano śmigłowce LPR. pic.twitter.com/DLWqxeA6my — Remiza.pl 🇵🇱 (@Remizapl) July 2, 2020

kak/PAP, niezależna.pl