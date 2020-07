BBC w programie dla 6. latków promuje akty homoseksualne

Państwowa stacja z BBC wyemitowała w programie, który ogląda wiele dzieci scenę, która promuje lesbijskie związki. BBC niegdyś uchodziła niegdyś za telewizje konserwatywną. Teraz jest chwalona przez lewicowe media w Wielkiej Brytanii. W jaką stronę zmierza, niegdyś chluba konserwatyzmu, Wielka Brytania?

Mowa o odcinku serialu ,,Następny Krok” . To właśnie w nim pojawiła się scena pocałunku dwóch nastolatek. Film jest przez adresowany przez– do dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Lewicowe media są tym zachwycone i zapowiadają, że przełamanie takiej bariery to dopiero pierwszy krok w kierunku promocji tolerancji i politycznej poprawności. Dwa lata temu BBC oświadczyła, że należy pokazywać postaci LGBT dwa razy częściej niż są one widoczne w rzeczywistości.

„Producenci BBC pracują nad tym, by w swych programach służyć społeczności LGBTQ + i zapewnić jej reprezentację” – pochwaliła stacje BBC gazeta „The Mirror”.





Rr,Pch24.pl