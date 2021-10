Będą zmiany w hymnie Polski? Jest projekt ustawy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dziś projekt przygotowanej przez MKDNiS ustawy, która zakłada uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania symboli religijnych oraz modyfikację tekstu hymnu Polski. Realizacja postulatów heraldyków i muzykologów ma być powrotem do źródłowej postaci Mazurka Dąbrowskiego.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Jak wyjaśnia resort, zmiany mają dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz wprowadzić postulowane przez heraldyków i muzykologów zmiany do hymnu narodowego.

- „Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest uprządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi”

- czytamy w uzasadnieniu.

Poza wprowadzeniem wzorca barw w obowiązujących standardach graficznych, uporządkowaniem nazewnictwa symboli oraz zwiększeniem ich ochrony ustawa ma też wprowadzić kokardę narodową.

W przypadku hymnu zmiana dotyczy kolejności drugiej i trzeciej zwrotki. MKDNiS proponuje, aby druga zwrotka zaczynała się od słów „Jak Czarniecki do Poznania”, a nie „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. W ten sposób tekst ma wrócić do swojej źródłowej postaci.

kak/PAP