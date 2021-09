Bezpieczna wizyta u fryzjera i kosmetyczki

W obecnych czasach bezpieczne umawianie wizyt do salonów fryzjeskich czy kosmetyczych jest bardzo ważne. Pandemia przyczyniła się do tego, że wiele spraw nauczyliśmy się załatwiać przez internet. Umów wizytę na Booksy.com i sprawdź, jakie są aktualne zasady bezpieczeństwa w salonach.

Co to jest aplikacja Booksy?

Booksy to aplikacja mobilna, która umożliwia wyszukanie usług w branży beauty i zdrowia oraz rezerwowanie wizyt online. Jest to tak naprawdę terminarz salonu fryzjerskiego czy kosmetycznego. System funkcjonuje dziś na światowych rynkach, a przystąpiło do niego już tysiące firm. W aplikacji Booksy znajdzijesz nie tylko fryzjerów, ale również kosmetyczki, wizażystki czy salonu masażu.

Booksy jest aplikacją dostępną na smartfony, która umożliwia znalezienie usługodawcy i zarezerwowanie u niego wizyty w kilku najprostszych możliwych krokach - i to bez żadnego dzwonienia do salonów fryzjerskich.

I po to właśnie powstało Booksy, żeby pozwolić Wam na umawianie się na wizyty w wybranych przez Was miejscach o dowolnej porze, która jest dla Was wygodna, w dodatku w całkiem wygodny sposób.

Dzięki aplikacji Booksy rezerwacja wizyt u fryzjera czy wizyta u kosmetyczki będzie zarezerwowana w mgnieniu oka.

Jak zarezerwować wizytę w salonie przez Booksy?

W celu zarezerwowania wizyty przez aplikację Booksy trzeba na początku się zarejestrować. W celu przeglądania ofert salonów usługowych niewymagana jest rejestracja. Aplikacja wymaga rejestracji jeśli chcesz umówić się na spotkanie. Zacznijmy więc od przeglądarki usług. Po wyborze interesującej nas kategorii zobaczysz przed sobą listę konkretnych usługodawców. Jak to działa? Bardzo prosto. Na głównym ekranie aplikacji wybieramy interesującą nas kategorię usług. W panelu przeglądaj Booksy przewijamy kafelki z kategoriami, aż znajdziemy tę, która nas interesuje. Kiedy ją znajdziemy, wystarczy w nią kliknąć, żeby przenieść się do kolejnego ekranu, z którego wybierzemy już konkretny salon bądź zakład. Kliknięcie wybranej opcji przenosi nas do ekranu wszystkich szczegółów, gdzie będzie można poznać m.in. lokalizację salonu, jego dane adresowe, adres witryny WWW, godziny otwarcia, opinie i oceny klientów, a także cennik usług. Wystarczy kliknąć interesującą nas usługę. Jeśli się na to zdecydujemy, zostaniemy przeniesieni do wbudowanego w aplikację kalendarza, gdzie będziemy określać datę i czas. Super-zaleta aplikacji? Od razu wiadomo, czy dany termin jest wolny, czy zajęty. Po zatwierdzeniu będziemy musieli już tylko wypełnić formularz w ramach systemu Booksy. Trzeba podać adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu (dla powiadomień tekstowych); rzecz jasna, trzeba też określić swoje hasło (musi mieć minimum 6 znaków). Możesz przeglądać oferty firm bez rejestracji, natomiast w celu zarezerwowania wizyty w salonie konieczne jest założenie konta. Rezerwacja online jeszcze nigdy nie była tak szybka i prosta.

Jakie są aktualne zasady bezpieczeństwa w salonach?

Wszyscy na pewno zdają sobie sprawę z tego, że w ostatnim czasie płynie wiele informacji na temat bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej podczas pandemii.

Otwarte Salony fryzjerskie a covid

Bezpieczne salony fryzjerskie to takie gdzie obowiązują jednolite zasady bezpieczeństwa: 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.). Wymagane jest też zachowanie 2 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.

Codziennie przed rozpoczęciem pracy fryzjerom zaleca się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy jak najszybciej odsunąć pracownika od pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, fryzjerzy zobowiązani są do:

- Noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic w trakcie wizyty w dobie koronawirusa

- Stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej.

- Przyjmowania tylko osób zdrowych i niebędących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.

- Serwowania napoi wyłącznie w opakowaniach jednorazowych.

- Oczyszczania każdej dotykanej powierzchni kilka razy w ciągu dnia pracy.

- Zabezpieczania i dezynfekcji urządzeń i mebli zabiegowych po każdym kliencie.

- Częstego mycia rąk

Natomiast klienci powinni:

- Umawiać wizytę przez internet lub telefon.

- Zachować bezpieczną odległość 2 m, mijając się z innymi osobami w salonie.

- Dezynfekcja rąk

- Nosić jednorazowe maseczki i rękawiczki.

- Dokonywać płatności w sposób bezkontaktowy.

Salony kosmetyczne otwarte a przestrzeganie zasad sanitarnych mających na celu zdrowie klientów

Stanowiska pracy w salonach kosmetycznych powinny uwzględniać wymagany dystans przestrzenny między pracownikami tj. zalecane dwa metry odstępu. W przypadku braku takiej możliwości rekomenduje się zainstalowanie ekranów ochronnych pomiędzy stanowiskami.

Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy salonu kosmetycznego powinni:

- Nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu

- Nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę przy wykonywaniu usług

- Obowiązkowo nosić rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).

Klienci przychodzący na wizytę do salonów kosmetycznych:

- Na zabiegi przychodzą bez osób towarzyszących.

- Muszą zasłaniać nos i usta.

- Nie powinni używać telefonów komórkowych podczas wykonywania usługi.

W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu gabinet powinien im też zapewnić:

- fartuch jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,

- bieliznę jednorazową,

- podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.

Każdorazowo powinno się zdezynfekować jego panel sterowania, a jeżeli urządzenie na to nie pozwala, sugerujemy opcjonalne foliowanie panelu.