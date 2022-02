Biden: Amerykanie powinni opuścić Ukrainę. Nie wyślę żołnierzy, to oznaczałoby wojnę światową

Joe Biden wezwał Amerykanów do opuszczenia Ukrainy. W rozmowie z NBC News podkreślił, że „sprawy mogą się zacząć rozwijać w szaleńczym tempie”.

Amerykański prezydent zdecydowanie zaznaczył, że obywatele USA przebywający na Ukrainie powinni jak najszybciej opuścić jej terytorium. Przypomniał:

„To nie jest tak, że mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie”.

Zapewnił też, że nie wyśle na Ukrainę amerykańskich wojsk w celu ewakuowania obywateli USA, ponieważ gdyby Amerykanie i Rosjanie zaczęli do siebie strzelać:

„[…] będziemy mieć wojnę światową”.

Powiedział też, że nawet jeśli Putin jest „na tyle głupi, by wejść na Ukrainę”, to jednak nie odważy się zrobić czegoś, co źle wpłynęłoby na obywateli USA

dam/PAP,Fronda.pl