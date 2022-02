„Bild” dotarł do szokujących planów. Putin stworzy na Ukrainie obozy internowania i marionetkowy parlament

„Pełna inwazja” zbrojna Rosji na Ukrainę miałaby się dokonać „przed końcem lutego” i „nie później niż w marcu” – wynika z informacji pozyskanych przez jeden z zagranicznych wywiadów, do których dotarł niemiecki dziennik „Bild”.

„Według raportu, rosyjska armia planuje okrążyć i oblegać główne miasta kraju po zniszczeniu ukraińskich sił w terenie” – czytamy na łamach niemieckiego tabloidu. Następnym celem rosyjskiego dyktatora w podbitych ukraińskich miastach miałoby być „ustanowienie odpowiednich prorosyjskich kierownictw”, które zaaprobują rosyjską okupację Ukrainy.

„Następnie reżim Putina planuje utworzenie fikcyjnego parlamentu, tak zwanej Rady Ludowej” – donosi przytaczany przez niemiecki dziennik raport wywiadowczy. „Owa Rada Ludowa stanie się marionetkowym organem ustawodawczym Ukrainy, naszpikowanym „przedstawicielami ludu”, wcześniej wyselekcjonowanymi przez rosyjski wywiad”.

„Nowy marionetkowy rząd miałby tylko jedno zadanie: złamać opór milionów Ukraińców przeciwko rosyjskiej okupacji”. Byłby on zmuszony przez Rosjan do „ogłoszenia stanu wyjątkowego”. Rosyjski przywódca planuje także „utworzenie obozów, do których trafialiby ci Ukraińcy, którzy okazali się niechętni do współpracy”.

„Dla Rosji sukces całej kampanii zależy od kontrolowania podbitych terytoriów, doprowadzenia do prawdziwej kapitulacji narodu ukraińskiego oraz uzyskania uznania i legitymizacji dla nowo utworzonego rządu” – konkluduje raport wywiadu cytowany przez „Bild”.

ren/PAP