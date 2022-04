Binance, czyli największa giełda kryptowalut na świecie

Na rynku kryptowalut istnieje kilkadziesiąt giełd, na których można inwestować. Czym wyróżnia się Binance?

Największa giełda kryptowalutowa powstała w 2017 r., a jej założyciel jest Changpeng Zhao. Platforma potrzebowała zaledwie 180 dni, aby w oczach inwestorów zostać numerem jeden. Jej dominacja trwa dotychczas, a dzienne obroty liczone w dziesiątkach milionów gwarantują ogromną płynność i stale rosnącą liczbę użytkowników. Szacuje się, że jest już ich ponad 15 milionów. Jakie są opinie o Binance? Dlaczego giełda stale przyciąga nowych inwestorów? Przeczytaj w poniższym artykule.

Binance okiem (nie)doświadczonego inwestora

Szukasz platformy do zainwestowania części oszczędności. Zastanawiasz się nad rynkiem akcji, obligacji, a może Twoją uwagę przyciągnęły wysokie ceny nieruchomości. Jednak motylki w brzuchu czujesz, gdy myślisz o kryptowalutach. Wejdź na rynek, rozejrzyj się, poznaj schematy działania i zdobądź podstawowe informacje, jak się poruszać w świecie cyfrowego pieniądza. Na co warto zwrócić uwagę? Zacznij od platformy.

Wybór Binance, jako pierwszej giełdy jest bezpiecznym rozwiązaniem. Podmiot gwarantuje płynność, czyli łatwość kupna i sprzedaży aktywów. Rynek zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Dotychczas Binance nie przydarzyła się żadna wpadka, która podkopałaby wiarygodność platformy. Zachęca dostęp do 450 rynków, a co za tym idzie możliwość obracania ogromną liczbą kryptowalut i tokenów. Dużą przewagą konkurencyjną są także jedne z najniższych opłat transakcyjnych, a ta informacja powinna cieszyć każdego inwestora.

Wady Binance?

Nie ma ideałów na tym świecie, tak więc ma je także największa giełda świata Binance. Choć korzyści zdecydowanie przeważają nad wadami, to warto mieć świadomość zarówno jednych, jak i drugich.

Wśród minusów klienci Binance wskazują:

brak telefonicznego lub chatowego wsparcia (supportu),

czasami pojawiają się nieczytelne wykresy,

brak handlu z dźwignią (istnieje opcjonalna możliwość),

brak bardziej zaawansowanych zleceń.

W większości przypadków są to kwestie subiektywne, które nie przeszkadzają wszystkim inwestorom. Co więcej, jeśli wiesz, że Binance nie dzwoni do swoich klientów. Jeśli odbierzesz telefon, od osoby podającej się za pracownika giełdy, masz pewność, że to oszust, który chce Cię naciągnąć. Dzięki temu możesz zabezpieczyć się przed próbą kradzieży lub wyłudzenia haseł.

Ważny incydent i idealne rozwiązanie problemu inwestorów

W kwietniu 2019 r. ukradziono z giełdy 7000 bitcoinów, co wywołało duży popłoch na rynku. Zaczęto obawiać się o wiarygodność platformy i skuteczność dostępnych zabezpieczeń. Jednak mimo ciężaru gatunkowego tej sytuacji, platforma szybko wstała z kolan i odzyskała dobre imię. Zarząd pokrył straty użytkowników z własnych zasobów. Każdy inwestor, któremu skradziono środki, otrzymał ich równowartość na swoje konto. To bardziej niż fair.

W sieci przeważają pozytywnie opinie o Binance. Giełda cały czas się rozwija i ugruntowuje swoją pozycję. Pomimo kilku subiektywnych wad, jest dużo więcej korzyści, jakie zyskują inwestorzy tej platformy. Jeśli chcesz wejść do świata kryptowalut to Binance jest dobrym środowiskiem to stawiania pierwszych kroków. Bardziej doświadczeni gracze również będą zadowoleni. „Alea iacta est”?