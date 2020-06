Błaszczak: Wierzymy w zwycięstwo

W rozmowie z „Gazetą Polską” minister Mariusz Błaszczak powiedział: „Liczę na zwycięstwo prezydenta Dudy. Zrobimy wszystko, by Polska nie cofnęła się o 5 lat dobrych zmian”. Dodał, że wokół prezydenta jest pełno ludzi o dobrej, pozytywnej energii.

Szef MON dodał, że prezydent Duda wykazał się konsekwencją w swoich działaniach i inicjatywach. Ludzie dostrzegli, że jest gwarantem stabilizacji. „Rodacy te osiągnięcia prezydenta Andrzeja Dudy, co pokazały wyniki, docenili. Teraz pan prezydent ruszył ponownie w Polskę, dalej objeżdża kraj, spotyka się z ludźmi. Jest fantastycznie przyjmowany przez wyborców, dlatego że potrafi być z ludźmi, potrafi ich słuchać i usłyszeć, co mają do powiedzenia. Liczymy, że jeszcze więcej osób zaufa prezydentowi, jego wizji Polski dobrobytu, którą konsekwentnie realizuje” – powiedział.

Na pytanie czy uda się zmobilizować wyborców przed drugą turą odpowiedział: „Nie mówimy „pas”. Druga tura już wkrótce, więc zrobimy wszystko, by Polska nie cofnęła się o te pięć lat dobrych zmian”.

Błaszczak zaznaczył również, że ewentualna negacja osiągnięć prezydenta Dudy przez Trzaskowskiego wcale go nie zdziwi, bo prezydent Polski odniósł sukces, a rządy w stolicy są jakie są. „Świadczy o tym zresztą sposób, w jaki rywal pana prezydenta rządzi Warszawą i jaką politykę prowadzi jego partia, PO” – podsumował.

ks/ Gazeta Polska Codziennie