Boris Johnson do Polaków: Wielka Brytania jest z wami

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Po tym spotkaniu szef brytyjskiego rządu opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym wyraził uznanie dla Polski. Zapewnił też o wsparciu dla polskich działań.

- „Składam wyrazy uznania narodowi polskiemu za wszystko, co robi dla wsparcia Ukrainy. Wielka Brytania jest z Wami i podziela Waszą determinację, by pomóc Ukrainie dyplomatycznie, politycznie, gospodarczo i militarnie. Solidarność”

- napisał Boris Johnson.

I salute the Polish people for all they are doing to support Ukraine.



The UK stands with you and shares your determination to help Ukraine diplomatically, politically, economically and militarily.



Solidarność 🇬🇧 🇺🇦 🇵🇱 pic.twitter.com/jwTnxPteor