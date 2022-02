Bosak do Lewicy: Dziś frazesy, wcześniej atakowaliście żołnierzy WP

W Sejmie odbyło się dziś wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na temat wojny na Ukrainie, po którym głos zabrali przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. W imieniu Konfederacji wystąpił poseł Krzysztof Bosak, który w mocnych słowach przypomniał opozycji totalnej jej działania związane z niedawną agresją na polską granicę ze strony łukaszystowskiego reżimu.

Wystąpienia przedstawicieli wszystkich ugrupowań skupiały się wokół wyrażenia solidarności z Ukrainą i konieczności budowania jedności wszystkich opcji politycznych w Polsce w kontekście zagrożeń ze Wschodu. Opozycja deklarowała m.in. gotowość do pracy nad rządowym projektem ustawy o obronie Ojczyzny.

- „Po tych przemówieniach, które tu wybrzmiały, patrzę w lewą stronę, nie mogę nie przypomnieć, że w styczniu zeszłego roku proponowaliście cięcie wydatków na obronność”

- powiedział przedstawiciel Konfederacji Krzysztof Bosak.

- „W zeszłym roku Lewica atakowała żołnierzy Wojska Polskiego i ich obrażała, kiedy bronili polskiej granicy przed atakiem ze strony Białorusi, czyli państwa, które w tej chwili współuczestniczy w ataku prowadzonym na Ukrainę!”

- przypomniał polityk.

Bosak oskarżył polityków Lewicy o „osłabianie obronności państwa”.

- „Teraz jesteście pierwsi do wygłaszania frazesów, ale kiedy trzeba było myśleć do przodu, nie było was wśród ludzi, którzy myślą odpowiedzialnie”

- stwierdził.

