Br. Kurkiewicz: Trzaskowski to wilk w owczej skórze i sponsor domniemanych morderców księży

Ksiądz Dariusz Kowalczyk, publicysta tygodnika „Idziemy”, niedawno wywalony za szczerość z tygodnika „Gość Niedzielny”, upublicznił na swoim publicznym profilu na Facebooku wideo wypowiedź kapucyna, brata Piotra Kurkiewicza OFMCap, który stwierdził, że głosowanie na Trzaskowskiego to grzech.

Zdaniem zakonnika, Kościół oraz kler ma prawo i obowiązek oceniać publicznie politykę władz, wskazywać co jest dobre, a co jest złe w tych działaniach. Tak czynili prorocy w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel. Jezus nawoływał Kościół, do oceniania polityki mówiąc o oddawaniu Cezarowi co Cezara. Kościół naucza, że katolik ma obowiązek i prawo do buntu przeciwko złej władzy, ma sprzeciwiać się złej władzy i wspierać dobrą władzę.

Według zakonnika rolą Kościoła nie jest zabieganie o władzę, rolą Kościoła jest ocenianie polityki. Jak Kościół tego nie robi, to nie wypełnia swojego obowiązku, jak milczący pies pasterski, który nie broni owiec przed wilkami. W opinii zakonnika Trzaskowi to wilk w owczej skórze, za którym stoi stado wilków.

Zakonnik oskarżył Trzaskowskiego o to, że jest opiekunem i sponsorem zdrajców ojczyzny i morderców księży, osoby prawdopodobnie odpowiedzialnej za zabójstwo księdza Blachnickiego, której Trzaskowski, z pieniędzy podatników, przekazał 2 milionów złotych na pro gejowską organizację.

Dla zakonnika, Trzaskowski to lewicowiec i sponsor pro gejowskich organizacji, gdy katolicy mają kochać gejów jako chorych i pomoc im się wyzwolić z chorego nałogu.

Zdaniem brata Piotra, Trzaskowski wspiera demoralizację dzieci na podstawie wytycznych WHO i jest przedstawicielem ścieku płynącego z Zachodu. Zakonnik uważa, że Trzaskowski to prawdopodobny mason, który wspiera masońskie środowiska.

Duchowny oskarżył Trzaskowskiego o to, że jest patronem złodziei, który nic nie robi, by pomóc ofiarom złodziei kamienic.

Dla zakonnika Trzaskowski to kłamca, który wielokrotnie mijał się z prawdą, osobnik przynależący do etyki sytuacyjnej. Uważa on, że Trzaskowski dlatego zapomniał, iż był posłem i jak głosował za podwyższeniem wielu emerytalnego, bo był kiepskim i nierzetelnym posłem, który brał kasę tylko za bezmyślne, posłuszne podnoszenie ręki.

W opinii brata Piotra, Trzaskowski to leniwy laluś, leniwy gospodarz, reprezentant PO, partii nieudaczników, która rozkrada Polskę i potrafi tylko szkodzić, partii składającej się ze źle wychowanych dzieci resortowych.

Według zakonnika głosowanie na Trzaskowskiego to grzech.

Jan Bodakowski