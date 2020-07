Brazylia Trzaskowskiego była pierwsza, Madera ... dużo później

Żeby w Brazylii wystąpić publicznie przez około 30 minut Rafał Trzaskowski potrzebował wyjazdu na … 6 dni. Oczywiście podróż lotnicza klasą biznes i drogi hotel. A co? W końcu płacą podatnicy. Do tego wszystkiego otrzymał jeszcze dietę w wysokości 990 zł. Da się żyć. Był wtedy ministrem administracji i cyfryzacji.

To gorący okres w jego życiu, ponieważ z tego czasu pochodzi sprawa marnotrawstwo 5 mln złotych w Poczcie Polskiej, sprawa, która ciągnie się od 2017 roku i na razie nie zapadły żadne wyroki w tej sprawie.

Wracając jednak do Brazylii, Trzaskowski poleciał do Brazyli razem z dwójką urzędników i spędził tam sześć dni w luksusowym hotelu na nasz koszt. Wyjazd, jak ustaliła „Gazeta Polska Codziennie”, kosztował ponad 63 tys. zł, a do tego Trzaskowski otrzymał jeszcze 990 zł wspomnianej już diety.

Z Timem Berners Lee i Vintem Cerfem - na netmundial glos o przyszlosci internetu zabierali takze jego tworcy! pic.twitter.com/0Jzx9HJH3j — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 25, 2014

@trzaskowski_ to że za miękko o neutralności sieci i prywatności #netmundial2014 wymaga mocnej pracy, w Europie i Polsce. Wróćmy do stołu.. — Michał Boni (@MichalBoni) April 25, 2014

“NETMundial. Gra o przyszłość świata 2.0″ - o przyszłości sieci piszę z Sao Paulo http://t.co/Nccigs9sj6 #netmundial2014 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 24, 2014

@POT_ORG_Pl promuje Polskę na targach turystycznych w Sao Paulo. Brazylia to ogromny rynek a na nim masa możliwości! pic.twitter.com/YlrOHHzWxi — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 25, 2014

Więc najpierw była Brazylia... 😉

A my daliśmy się nabrać, że pierwsza była Madera. 🙈😆#Trzaskowski — Scarlett O'Anya (@Pani_Scarlett) July 7, 2020

