Brytyjski najnowocześniejszy system przeciwlotniczy Sky Sabre trafi do Polski

Jak donosi portal TVP Info, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace odwiedził w czwartek Polskę i spotkał się z szefem polskiego resortu obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

Brytyjski minister poinformował także, że Wielka Brytania rozmieści w Polsce swój najnowocześniejszy system przeciwlotniczy Sky Sabre.

- W zeszłym roku system wszedł na uzbrojenie brytyjskiego wojska. Pociski wystrzeliwane przez wyrzutnie Sky Sabre mogą osiągnąć prędkość 5,8 tys. km na godzinę. Mogą zestrzeliwać zarówno samoloty bojowe, jak i rakiety – czytamy na portalu TVP Info.

– Przede wszystkim chciałem podziękować za wizytę, za te kontakty bardzo bliskie, bardzo ścisłe kontakty między Polską a Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem. Dzięki tym kontaktom nasze relacje są bardzo bliskie, dzięki tym kontaktom Polska i NATO są bezpieczne – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Podkreślił przypomniał także, ze kiedy nasz kraj został zaatakowany przez reżim białoruski falą migrantów oraz atakami hybrydowymi, do Polski zostali wydelegowani brytyjscy żołnierze z wojsk inżynieryjnych, którzy do dziś wspierają polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej. Ponadto po rozpoczęci rosyjskiej agresji na Ukrainę do naszego kraju trafił kolejny kontyngent żołnierzy z Wielkiej Brytanii, a teraz ich ilość zostanie ponownie zwiększona.

– Rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre i 100 żołnierzy, aby wspierać Polskę i zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej – oświadczył brytyjski minister.

Jak zaznaczył, „Sky Sabre to najnowocześniejszy system, który jest w stanie trafić w cel wielkości piłki tenisowej” – czytamy.

Stwierdził też, że powinien to być doskonały sygnał dla Kremla, mówiący o jedności NATO oraz sojuszniczej współpracy pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

mp/portal tvp informacja