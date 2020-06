Odlot! Budka: nieliczne punkty na mapie z wygraną Dudy

Zadziwiającą opinię na temat wyników I tury wyborów prezydenckich wyraził przewodniczący PO, Borys Budka. O wyniku Andrzeja Dudy powiedział: „Są tylko nieliczne punkty na mapie, w których wygrywa”.

Przypominamy, że Andrzej Duda zwyciężył w 12 z 16 województw. Dla Budki to jednak nic nie znaczy. Stwierdził, że „Dla nas najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który wszedł do drugiej tury z bardzo dobrym wynikiem i że większość Polaków opowiada się za zmianą, bo gdyby Polacy byli zadowoleni z prezydenta Andrzeja Dudy, to wygrałby w cuglach".

Dodał również, że przewaga Dudy nad Trzaskowskim nic nie znaczy, bo „jeśli zsumujemy wyniki demokratycznych kandydatów, to Andrzej Duda przegrywa, są tylko nieliczne punkty na mapie, w których wygrywa”.

ks/ PAP