Były poseł Kukiz'15: Kto mógł pałować Rosatiego w 1968?

Lewica, neomarksiści i inne wspierające je siły zaczynają się coraz częściej wypowiadać w sposób dalece odbiegający od realnej rzeczywistości. Próbują porównywać brutalność jednostek ZOMO do reakcji policji i sił porządkowych w ostatni piątek, a obecną sytuację do tamtego reżimu komunistycznego. Liczą na to najwidoczniej, że młodzi ludzie łatwo dadzą się okłamać i nie dowiedzą się jak było naprawdę. Do tych propagandzistów dołączył dzisiaj także Dariusz Rosati.

Rosati na Twitterze napisał:

- Bruntalna reakcja policji wobec działaczy LGBT ma na celu przekonanie społeczeństwa, że LGBT jest zagrożeniem dla Polski. Ma odwrócić uwagę od powrotu pandemii i PiSowskich afer. Przypomnial mi się 1968 rok kiedy pałowało nas ZOMO na Krakowskim Przedmieściu. Idą ponure czasy

Odniósł się do tego były Kukiz'15 Tomasz Jaskóła:

- Niezwykły humor działacza PZPR-u ... jaką frakcję pan wtedy reprezentował? Gomułkowcy, Moczarowcy, Gierkowcy czy zwyczajni łajdacy i oportuniści? Pana być może coś pałowało, ale raczej nie ZOMO. I tak pamięta pan 1968, gdzie przestępcy (z jednej z frakcji PZPR) niszczyli drugą.

