Cela plus! Areszt za czynną napaść na policjantów – grozi im długoletnie więzienie

Zarzuty czynnej napaści na policjantów usłyszało wczoraj pięcioro mieszkańców Lipna. Zatrzymani zaatakowali funkcjonariuszy, gdy Ci zwrócili im uwagę, aby usunęli z jezdni przedmioty utrudniające poruszanie się. Wobec brutalnego zamachu na życie i zdrowie stróżów prawa sąd nie miał wątpliwości, żeby czworo zatrzymanych aresztować tymczasowo na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Lipnie w minioną sobotę, 1.01.2022 r. Dwóch policjantów pionu kryminalnego zatrzymało się przy grupie mieszkańców, by zwrócić im uwagę na blokowanie przejazdu przez postawione na jezdni przedmioty. Wtedy, jeden z mężczyzn agresywnie znieważył funkcjonariuszy i nie wykonywał wydawanych poleceń, mimo okazania legitymacji służbowej, a także zidentyfikowania formacji. Po czym zaatakował jednego z kryminalnych. Podczas obezwładniania agresora, na policjantów ruszyły pozostałe osoby, które uniemożliwiły stróżom prawa wykonywanie dalszych czynności. Na pomoc, brutalnie zaatakowanym funkcjonariuszom, szybko przybyły dodatkowe patrole. Jeden z policjantów z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

W wyniku podjętych czynności zatrzymanych zostało pięcioro mieszkańców Lipna — trzech mężczyzn w wieku 25, 37 i 59 lat i dwie kobiety w wieku 40 i 52 lata. Wszyscy usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Główny agresor odpowie dodatkowo za znieważenie policjantów i groźby karalne.

Sąd nie miał wątpliwości, żeby wobec sprawców tej napaści zastosować najsurowszy środek zapobiegawczy. Czworo z nich zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Jedna z podejrzanych, za poręczeniem majątkowym, została objęta policyjnym dozorem. Niewykluczone, że zarzuty w tej sprawie usłyszą kolejne osoby.





mp/policja.pl