Cela plus! Bydgoscy policjanci przejęli tonę „lewej” krajanki tytoniu, papierosy i alkohol

Ponad tonę krajanki tytoniowej, 65 tysięcy sztuk papierosów oraz 62 litry spirytusu bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bydgoskiej komendy. Do sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni, którzy odpowiedzą za swój czyn z kodeksu karnego skarbowego, gdyż swym działaniem uszczuplił dochody Skarbu Państwa na kwotę ponad miliona złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą bydgoskiej komendy ustalili, że w jednej z miejscowości powiatu bydgoskiego mogą znajdować się znaczne ilości krajanki tytoniu, papierosów oraz alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Postanowili to sprawdzić.

W tym celu, w minioną środę (06.04.2022), pojechali pod wskazany adres. Tam zauważyli wjeżdżającego na posesję volkswagena. Szybko okazało się, że podejrzenia policjantów były słuszne. Nie tylko mieszkaniec posesji łamie przepisy kodeksu karnego skarbowego, ale również mężczyzna, który przyjechał do niego wspomnianym autem. W bagażniku oraz kabinie pojazdu policjanci ujawnili 28 worków jutowych z nielegalną krajanką tytoniową (420 kilogramów). To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania w powiecie grudziądzkim. Tam zabezpieczyli kolejnych 40 worków z „lewą” krajanką tytoniu o łącznej wadze 600 kilogramów. 42-latek swym działaniem uszczuplił dochody skarbu państwa na kwotę niemal 950 tysięcy złotych.

W międzyczasie policjanci dokonali przeszukania posesji mieszkańca powiatu bydgoskiego, od którego wszystko się zaczęło. Tam ujawnili papierosy. Po ich przeliczeniu okazało się, że jest ich ponad 65 tysięcy sztuk- wszystkie bez polskich znaków akcyzy, a także 62 litry nielegalnego spirytusu. 52-latek swym działaniem uszczuplił dochody Skarbu państwa na kwotę niemal 70 tysięcy złotych.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad tonę krajanki tytoniowej, 65600 sztuk papierosów oraz 62 litry spirytusu. Wartość uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa została określona na kwotę ponad miliona złotych.

52-latek z powiatu bydgoskiego oraz 42-latek z powiatu grudziądzkiego trafili do policyjnej izby zatrzymań, by wczoraj (07.04.2022) usłyszeć od prokuratora zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie wyrobów tytoniowych oraz alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy.



mp/policja.pl