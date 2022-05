Cela plus! Chciał staranować policjantów. Padły strzały

Za czynną napaść na policjantów, niezatrzymanie się do kontroli i jazdę bez uprawnień odpowiadać może 33-letni mieszkaniec Suchedniowa. Kierując suzuki podjął próbę ucieczki przed oznakowanym radiowozem. Następnie chciał najechać na interweniujących mundurowych, którzy wykorzystali broń służbową. Po kilkuset metrach auto zjechało ze skarpy. Mężczyzna trafił do szpitala z raną postrzałową nogi.

Wczoraj, 17.05.2022 r., przed 23:00 w Suchedniowie, umundurowani policjanci z miejscowego komisariatu postanowili zatrzymać do kontroli suzuki, którym podróżowało czterech mężczyzn. Kierujący samochodem nie miał jednak zamiaru poddać się sprawdzeniu. Zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe emitowane z oznakowanego radiowozu. Podjął ucieczkę ulicą Zagórską w kierunku kompleksu leśnego. Kiedy dojechał do końca drogi zawrócił. Wówczas policjanci wybiegli ze swojego auta i próbowali zatrzymać uciekiniera. Ten z impetem ruszył w kierunku stróżów prawach usiłując ich potrącić. Jeden z policjantów wykorzystał broń służbową. W celu zatrzymania japońskiego wozu oddał strzały w kierunku kół. Mimo przestrzelonej opony kierujący nadal uciekał. Po kilkuset metrach stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z kilkumetrowej skarpy. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali kierującego 33-latka z Suchedniowa. W pobliżu znajdował się także 28-letni pasażer, mieszkaniec tego samego miasta. Pozostali dwaj pasażerowie uciekli z miejsca kolizji. Kierujący był w przeszłości wiele razy karany i nie posiadał uprawnień do kierowania. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Okazało się, że uciekinier został postrzelony w nogę. Dodatkowo posiadał obrażenia miednicy. Trafił do szpitala, gdzie został zoperowany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na badania do szpitala trafił także 28-letni pasażer. Po kilku minutach w ręce policjantów wpadli dwaj pozostali pasażerowie. 17-latek z Suchedniowa i 23-latek ze Skarżyska. U starszego funkcjonariusze ujawnili gram białej substancji, wstępnie amfetaminy. Przy aucie odnaleziono około 50 gramów prawdopodobnie tego samego narkotyku. Trwa ustalenie kto jest właścicielem większej ilości zabezpieczonych środków.

Za czynną napaść na funkcjonariuszy ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do dziesięciu lat. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli można spędzić za kratkami nawet pięć lat.

mp/policja.pl