Cela plus! Kolejne zatrzymanie i areszt w sprawie organizowania imigrantom nielegalnego przekroczenia granicy

Policjanci z Gubina we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, zatrzymali kolejną osobę, podejrzaną o udział w organizowaniu wspólnie z aresztowanym w listopadzie obywatelem Ukrainy, nielegalnego przekroczenia granicy do Niemiec. To efekt ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia kryminalnych z przygranicznego komisariatu, którzy zajmowali się tą sprawą. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa miała swój początek w listopadzie ubiegłego roku na terenie Gubina. Doszło wówczas do zatrzymania 26-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o udział w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Mężczyzna został zatrzymany w pojeździe marki Volkswagen Passat wraz z czterema obywatelami Egiptu, nielegalnie przebywającymi na terenie Polski. Więcej na temat w komunikacie:

Nielegalny przewóz imigrantów udaremniony przez policjantów.

18 listopada ubiegłego roku sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 26-latka na okres trzech miesięcy. Dla kryminalnych z gubińskiego komisariatu nie była to jednak zakończona sprawa. Zaangażowani w jej prowadzenie policjanci, wykonywali kolejne wszechstronne czynności operacyjne, które poddawali wnikliwej analizie. Ich ciężka praca dała oczekiwany efekt. Zebrany przez nich materiał dowody pozwolił na wytypowanie mężczyzny, podejrzanego o współdziałanie z aresztowanym wcześniej 26-latkiem, w organizowaniu wbrew przepisom przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej do Niemiec, czterem obywatelem Egiptu. Do jego zatrzymania doszło w poniedziałek (24 stycznia) na terenie Warszawy, przy współpracy policjantów z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Okazał się nim również obywatel Ukrainy, który został zatrzymany do wyjaśnienia. W środę (26 stycznia) 26-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim na czynności. W czwartek (27 stycznia) sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec obywatela Ukrainy trzymiesięczny areszt. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

mp/policja.pl