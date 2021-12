Cela plus! Lekarz wystawiał fałszywe recepty na leki wysokorefundowane – grozi mu do 10 lat więzienia

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali lekarza z Otwocka oraz dwie osoby. Jak ustalono, lekarz wystawiał recepty na leki wysokorefundowane, które ostatecznie trafiały do innych pacjentów. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na trop skorumpowanego lekarza policjanci wpadli jakiś czas temu. Do funkcjonariuszy dotarły informacje, że na terenie Mazowsza lekarz w zamian za łapówki wystawia fałszywe recepty. Dysponując zebranym materiałem, policjanci na polecenie Prokuratury Okręgowej z Ostrołęki zatrzymali 77-letniego mężczyznę w miejscu zamieszkania, był kompletnie zaskoczony wizytą stróżów prawa. Do sprawy zatrzymano również 74-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę.

W trakcie postępowania policjanci ustalili, że lekarz od 2018 roku do 2020 roku wystawiał recepty na leki wysokorefundowane bez zgody i wiedzy pacjentów. Następnie wykupowane ze znacznymi zniżkami leki przekazywał innym pacjentom.

Mężczyźnie w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce przedstawiono 47 zarzutów min o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Za te czyny grozi odpowiedzialność karna nawet do 10 lat więzienia. Dwie pozostałe osoby usłyszały po 3 zarzuty pomocnictwa w nielegalnym procederze.

Należy podkreślić, że zatrzymanie lekarza nie kończy tej sprawy. Śledztwo trwa i wykonywane są dalsze czynności.





mp/policja.pl