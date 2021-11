Cela plus! Nakłaniał 12-latkę do obcowania płciowego. Został ujęty

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali 20-letniego mieszkańca Śląska i przedstawili mu zarzuty usiłowania nakłonienia 12-latki do obcowania płciowego. Zatrzymanie podejrzanego było efektem czujności matki małoletniej i interwencji obywatelskiej grupy osób zajmujących się wyszukiwaniem pedofilii w Internecie.

W ubiegły czwartek (11.11.2021) dyżurny oświęcimskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie od przedstawiciela tzw. łowców pedofili dotyczące przebywającego na dworcu kolejowym w Oświęcimiu mężczyzny, który za pośrednictwem komunikatora internetowego próbował nakłonić 12-latkę do obcowania płciowego. Korespondencję tę ujawniła matka małoletniej, przeglądając wiadomości na telefonie córki. Natomiast „łowcy pedofili” zlokalizowali 20-latka na oświęcimskim dworcu i wezwali Policję.

We wskazane miejsce natychmiast ruszył jeden z patroli. Przed dworcem funkcjonariusze zastali grupę osób, która wskazała podejrzewanego. 20-letni mieszkaniec Śląska trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy. Na prośbę oświęcimskich policjantów, funkcjonariusze ze Śląska w miejscu zamieszkania zatrzymanego przeprowadzili przeszukanie, zabezpieczając jego sprzęt komputerowy.

Policjanci Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy szybko zweryfikowali informacje wynikające ze zgłoszenia i zebrali dowody świadczące o tym, że podejrzany na przełomie października i listopada poprzez korespondencję prowadzoną za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego namawiał 12-letnią dziewczynkę do obcowania płciowego. Na tej podstawie, w piątek, 20-latkowi przedstawili zarzut usiłowania nakłonienia małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego. Za takie przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Tymczasem prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór kuratora i zakaz kontaktów oraz zbliżania się do pokrzywdzonej.



mp/policja.pl