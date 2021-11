Cela plus! Ponad 80 zarzutów usłyszeli internetowi oszuści

Policjanci z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do sprzedaży 11 000 nielegalnych kluczy do oprogramowania komputerowego. Rynkowa wartość wystawionych na internetowych aukcjach towarów to około 18 milionów złotych. Dodatkowo mieszkańcy województwa mazowieckiego podejrzani są o szereg innych przestępstw, w tym wyłudzania mikro pożyczek w związku z Tarczą Antykryzysową. Obaj zatrzymani usłyszeli łącznie ponad 80 zarzutów. Grozi im teraz kara nawet do 8 lat więzienia.

24 listopada, policjanci z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością KWP w Opolu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego dwóch mężczyzn podejrzanych o szereg przestępstw internetowych.

Opolscy cyberkryminalni na ich trop wpadli podczas monitorowania internetu. Wtedy to na koncie znanego portalu ogłoszeniowego zauważyli podejrzane ogłoszenia. Dotyczyły one sprzedaży kluczy do oprogramowania komputerowego jednej z wiodących światowych marek.

Wtedy też policjanci wzięli wystawiających i ich ogłoszenie pod swoją ,,lupę”. Kryminalni ustalili, że podejrzani założyli kilka fałszywych kont internetowych oraz rachunki bankowe podszywając się pod inne osoby. Później wystawiali do sprzedaży przede wszystkim nielegalne oprogramowanie. To 11 000 nielegalnych kluczy, których wartość rynkowa wynosi około 18 milionów złotych. Mężczyźni ze swojego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Ale to nie koniec ich przestępczej działalności. Mężczyźni wyłudzali również mikro pożyczki w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, sprzedawali podrobione perfumy oraz fałszowali faktury. Śledczy podejrzewają, że 26-latkowie ,,wyprali” około 160 000 złotych.

Na podstawie zgromadzonych materiałów zatrzymani usłyszeli łącznie ponad 80 zarzutów związanych z ich przestępczą działalnością m. in. za kradzież oprogramowania, oszustwa, fałszerstwa oraz wyłudzenia. Jeden z mężczyzn decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Obu grozi kara nawet do 8 lat więzienia.

Jak podkreślają policjanci sprawa ma charakter rozwojowy.





mp/policja.pl