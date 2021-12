Cela plus. Rozbita grupa wyłudzająca VAT. Aresztowano 6 osób – oszukali na ponad 15 mln złotych

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzą czynności w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o tzw. zbrodnię vatowską. Łączna kwota wystawionych przez nią faktur i wyłudzonych należności to ponad 15 milionów złotych. Zarzuty przedstawiono 6 osobom. Dwóch podejrzanych mężczyzn zostało decyzją sądu aresztowanych na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania. To przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku rozpracowali grupę przestępczą, która działała na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz innych miejscowości. Celem tej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw karnych oraz karnoskarbowych związanych z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur Vat. Wystawiane były między innymi za fikcyjne usługi marketingowe, świadczone na rzecz osób powiązanych z klubami sportowymi, w łącznej kwocie należności ponad 15 milionów złotych, w tym ponad 2 miliony złotych podatku VAT. Grupa działała od co najmniej grudnia 2018 r. Mężczyźni z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu, a w swojej działalności ukrywali ich przestępcze pochodzenie.

Śledztwo ma charakter wielowątkowy. Na ten moment zarzuty postawione zostały 6 osobom. Decyzją sądu dwóch podejrzanych w tej sprawie mężczyzn zostało aresztowanych. Policjanci planują kolejne zatrzymania, sprawa jest rozwojowa. Za popełnienie tego typu przestępstwa grozi nawet 25 lat więzienia.



mp/policja.pl