Cela plus. Rozbito grupę przestępczą pseudokibiców

Kolejnych 7 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców zatrzymali śląscy policjanci. Zatrzymani mężczyźni i kobieta odpowiedzą między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Wobec dwóch z zatrzymanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe i dozór policyjny. Pozostali, decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w ubiegłą środę kolejne osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Mundurowi działali na mocy postanowienia wydanego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wszystkie zatrzymania odbyły się w jednym czasie, a w niektórych wzięli udział policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystcznego Policji w Katowicach. Zatrzymane osoby, to mieszkańcy różnych miast z terenu Śląśka - sześciu mężczyzn w wieku od 19 do 40 lat i 26-letnia kobieta. Podczas przeszukań stróże prawa u jednego z podejrzanych zatrzymali gotówkę w kwocie ponad 100 tysięcy złotych, zaś u kolejnego broń oraz prawie trzysta sztuk amunicji i ponad półtora kilograma amfetaminy. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie cztery osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Dwóm osobom dodatkowo prokurator przedstawił zarzut prania brudnych pieniędzy. Wobec dwóch z zatrzymanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe i dozór policyjny. Wobec pozostałych zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku i najbliższe miesiące podejrzani spędzą za kratami. Teraz, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, grozi im do 8 lat więzienia, zaś w przypadku przestępstwa prania brudnych pieniędzy grozi im 10 lat pozbawienia wolności. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, w więzieniu mogą spędzić nawet 12 lat.

Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty aż 77 podejrzanym. To kolejny etap walki z przestępczością pseudokibiców. Środowisko to jest systematycznie rozbijane przez śląskich policjantów.

mp/policja.pl