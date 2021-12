Cela plus! Wrocławscy policjanci rozbili gang podejrzany o napady rabunkowe

Zakrojone na szeroką skalę działania, które prowadzili policjanci Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami z komisariatu w Leśnicy doprowadziły do zatrzymania 4 osób podejrzewanych o rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na swoim koncie sprawcy mają m.in. dokonanie 3 rozbojów z użyciem pistoletu na śrut, a także przedmiotu przypominającego broń oraz tzw. maczety. W skład tej przestępczej grupy wchodzili 3 mężczyźni oraz kobieta. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a także decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Przestępczemu kwartetowi grozić może teraz kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Wrocławia zatrzymali 4 osoby, w tym trzech mężczyzn i kobietę, którzy podejrzewani są o dokonanie kilku napadów rabunkowych z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do tych niebezpiecznych zdarzeń doszło na terenie Wrocławia oraz w jednym z powiatów ościennych.

Ustalenia policjantów potwierdziły fakt, że przestępcy wykorzystywali do swoich „skoków” m.in. pistolet na śrut oraz inny przedmiot, który łudząco przypomniał broń palną, a także maczetę. Wyposażeni w te właśnie atrybuty wchodzili do sklepów ogólnospożywczych i grozili kasjerom. Ich łupem w każdym przypadku padały środki pieniężne i na chwilę obecną potwierdzono, że sprawcy ukradli blisko 9 tysięcy złotych.

Zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne realizowali funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz policjanci z komisariatu w Leśnicy.

Zaowocowały one wytypowaniem, a następnie zatrzymaniem całej czwórki biorącej udział w przestępczym procederze. Mundurowi zabezpieczyli podczas zatrzymania przedmioty wykorzystywane przez sprawców do popełniania przestępstw. Były to m.in. broń, kominiarki, odzież i telefony komórkowe, a także środki pieniężne prawdopodobnie pochodzące z napadów.

Wszyscy trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a już następnego dnia usłyszeli zarzuty opisane z artykułu 280 Kodeksu karnego. Za rozboje sąd zastosował wobec przestępczego kwartetu środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

W świetle obowiązujących przepisów grozić im może teraz kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.



mp/policja.pl