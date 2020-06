Celebrytka: powiesimy za jaja Morawieckiego

24.06.20, 10:20 Fot. Fryta 73 via Flickr, CC BY-SA 2.0

Polska celebrytka Violetta Kołakowska w chamski sposób odniosła się do pogłosek o przedłużeniu lekcji online w polskich szkołach w związku z pandemią koronawirusa. - Morawiecki, ty nieludzki tchórzu, chamie skończony. Jeżeli nie odwołasz, to gwarantuję, że powiesimy za jaja naszego premiera Morawieckiego albo go oskalpujemy - napisała na Instagramie.



W związku z pandemią koronawirusa w polskich szkołach odwołane zostały tradycyjne lekcje. W ich miejsce pojawiły się lekcje zdalne w trybie online.

W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, że zdalne nauczanie w polskich szkołach może zostać przedłużone. To było powodem takiej reakcji Kołakowskiej.

Kołakowska stwierdziła dalej, że "jest tak wk***iona, że nie wyobraża sobie, żeby to doszło do skutku.". - Ja się absolutnie na to nie zgadzam, żeby nasze dzieci przeżywały kryzys, żeby wpadały w depresję - dodała.

- Utrzymujcie kochani wysokie wibracje i proszę was, żebyśmy 30 czerwca zrobili medytację globalną. Bardzo dużo może zależeć od tej energii. Jestem przekonana, że siła energetyczna naszej globalnej modlitwy zdziała cuda, zatrzyma siły militarne i rozświetlimy swoją mocą tę planetę - w nie do końca zrozumiały sposób zakończyła swoją wypowiedź.

g/dorzeczy