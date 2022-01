Chiny. Sytuacja na rynku nieruchomości symptomem problemów gospodarki ChRL?

Opublikowane w styczniu bieżącego roku oficjalne dane na temat wzrostu produktu krajowego brutto Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) wskazały, że chińska gospodarka wzrosła w 2021 r. o 8,1 proc., co zbiegło się z ustalonym przez rząd celem wzrostu na poziomie „ponad 6 proc. Pomimo takiego tempa wzrostu pojawiają się pewne symptomy wewnętrznych problemów ekonomicznych ChRL.

Mimo że ostateczny wzrost PKB w r. 2021 został ustalony na poziomie 8,1 proc., w ostatnim kwartale roku zwolnił on już do wartości 4 proc., co jest najniższym wynikiem od drugiego kwartału r. 2020 [1]. To właśnie w tym czasie ChRL najdotkliwiej odczuła wpływ pandemii COVID-19 na swoją gospodarkę. Problemy strukturalne obecne w chińskiej ekonomii podkreśla sytuacja na rynku nieruchomości, z przykładem firmy Evergrande. Ten do niedawna drugi największy deweloper w Chinach sprzedał w ostatnich dwóch miesiącach 2021 r. nieruchomości za zaledwie 700 mln juanów, co stanowi 99-procentowy spadek w porównaniu do poprzedniego roku [2]. Z kolei cały r. 2021 przyniósł grupie kontrakty na sumę 443 mld juanów, a to oznacza spadek w wysokości 40 proc. w porównaniu do r. 2020 [3]. Firma została także zmuszona do wyburzenia 39 budynków w prowincji Hainan, rzekomo wybudowanych przy pomocy nielegalnie zdobytych zezwoleń [4]. Aktywa Evergrande mogą zostać przejęte przez firmy państwowe w ramach restrukturyzacji prowadzonej przez rząd prowincji Guangdong, w której deweloper ma siedzibę [5].

Nie tylko Evergrande zmaga się z problemami. Shimao, jedna z największych firm na chińskim rynku nieruchomości, także wystawiła na sprzedaż wszystkie swoje krajowe projekty związane z nieruchomościami, starając się zbyć swoje aktywa, by zdobyć środki pieniężne [6]. Notowania akcji Shimao Group spadły w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 20 proc., a firmy Moody’s i S&P Global Ratings obniżyły ranking firmy odpowiednio do pozycji B2 oraz B- [7]. Inni deweloperzy, tacy jak Kaisa czy Fantasia, również zmagają się ze skutkami zawirowań w sektorze nieruchomości, ponieważ coraz większa ostrożność wśród banków i inwestorów utrudnia im zdobycie finansowania [8].

Upadek Evergrande oraz problemy innych firm działających na rynku nieruchomości mogą zaszkodzić zarówno prywatnym właścicielom, jak i całemu systemowi finansowemu. Nieruchomości i branże pokrewne stanowią aż 30 proc. PKB kraju [9]. Amerykańska Rezerwa Federalna ostrzegła w listopadzie, że kłopoty z chińskimi nieruchomościami mogą źle wpłynąć na światową gospodarkę [10]. Jak podaje Reuters, Pekin podjął kroki w celu przywrócenia stabilności, w tym ułatwienia deweloperom wspieranym przez państwo wykupywania zagrożonych aktywów zadłużonych prywatnych firm [11]. Zachowanie relatywnie spokojnej sytuacji gospodarczej jest z pewnością jednym z celów administracji Xi Jinpinga, który na XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin w tym roku będzie najprawdopodobniej walczył o przedłużenie swojej władzy na trzecią kadencję.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

