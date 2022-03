Chodzą za mna aromatyczne żeberka z grilla... Aromatyczne żeberka prosto z grilla i sos owocowy

Smak grillowanych potraw, jest mniam, mniam. I niezależnie czy na ruszcie kładziemy mięso, rybę, czy też świeże warzywa.

To co sprawia, że grillowany kawałek mięsa smakuje o niebo lepiej niż wyjęty z piekarnika, to węgiel drzewny – źródło energii i niepowtarzalnego aromatu.

Dzisiaj chcę zaproponować grillowane żeberka wieprzowe. Najlepszymi żeberkami są te, przy których mamy warstwę mięsa z boczku a nie same kości. Same kości to na zupę możemy dać, np. kapuśniak, grochówka itp.

Aromatyczne żeberka prosto z grilla

Składniki: (na 6 porcji)

♦ 1,5 kg żeberek wieprzowych ♦ 1-2 główki czosnku ♦ 4 łyżki sosu sojowego ♦ łyżka ostrego paprykowego sosu ♦łyżka miodu ♦ łyżeczka soli ♦ 2 gałązki rozmarynu (jedna do przybrania) ♦ 5 łyżek oleju ♦ 150 ml bulionu ♦ 50 ml jasnego piwa.

Przygotowanie:

1. Czosnek obierz, jedną główkę zmiksuj z sosem sojowym, paprykowym, solą, miodem, listkami rozmarynu i olejem.

2. Żeberka oczyść, umyj i podziel na porcje, wymieszaj w marynacie. Wstaw do lodówki, najlepiej na całą noc.

3. Rozgrzej grill, żeberka połóż na kawałku folii aluminiowej. Polej częścią marynaty, zawiń w folię. Połóż na ruszcie, piecz z obu stron, aż zaczną robić się miękkie.

4. Rozwiń je, ułóż na nowej folii wraz z pokrojoną w plastry główką czosnku. Piecz na ruszcie, smarując co jakiś czas marynatą wymieszaną z bulionem i piwem, aż staną się całkiem miękkie.

Możecie zrobić także do tych żeberek sos owocowy, którym możecie smarować żeberka też w czasie pieczenia.

Żeberka przygotuj według powyższego przepisu, dodaj do marynaty także sok wyciśnięty z pomarańczy.

Na patelni zrumień łyżkę cukru. Dodaj 2 łyżki masła i łyżeczkę skórki z pomarańczy, przesmaż.

Dodaj pokrojone w kostkę np. mango, sok z 2 pomarańczy i 2 cm startego imbiru, podduś, dopraw. Podawaj do żeberek.