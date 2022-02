Co o Izbie Dyscyplinarnej sądzą Polacy? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Większość Polaków opowiada się za likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl. Dalszego funkcjonowania Izby chce jedynie 14 proc. respondentów.

Ankietowanym zadano następujące pytanie:

- „Czy Pani/Pana zdaniem należy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, aby odblokować pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski?”.

Twierdząco odpowiedziało aż 53,4 proc. badanych. 32,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Za dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej opowiedziało się zaledwie 14 proc. uczestników badania.

Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy, w związku z czym do tej pory nie rozpoczęły się wypłaty należnych Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Stawianym przez Brukselę warunkiem, którego spełnienie ma być konieczne do odblokowania środków, jest zastosowanie się Polski do orzeczenie TSUE z lipca ub. roku, w którym nakazał on zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

W odpowiedzi na konflikt z Komisją Europejską prezydent Andrzej Duda zaproponował projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej. Własny projekt ma również Prawo i Sprawiedliwość, które chce dalszego funkcjonowania Izby, ale jako organu odwoławczego w sprawach odpowiedzialności zawodowej innych niż sędziowie zawodów prawniczych. Kolejny projekt zapowiada też Solidarna Polska, która ma do środy przedstawić jego szczegóły.

kak/rp.pl, DoRzeczy.pl