Co oznacza nowe porozumienie Ukrainy z Rosją?

Jak informuje Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego osiągnięto nowe porozumienie ws. pełnego zawieszenia broni w Donbasie. Mowa o terenach na wschodniej Ukrainie.

W porozumienia ważna była rola Trójstronnej Grupy Kontaktowej oraz pośrednictwo OBWE. Dzięki nim strony konfliktu wyraziły zgodę na nowe porozumienie.

Ma być to duży przełom w relacjach obu państw. Takiego zdania jest administracja prezydenta Ukrainy. Negocjacje było owocne, dzięki wsparciu Berlina i Paryża.

Ukraina natychmiast potwierdziła w oświadczeniu, że jest w pełni gotowa do przestrzegania porozumień zawartych m.in. w porozumieniu z Mińska. Wdrożenie w życie nowych ustaleń ma wesprzeć specjalna misja obserwacyjna OBWE na Ukrainie.

Całkowite zawieszenie broni w konflikcie ma być milowym krokiem do politycznego porozumienia Rosji i Ukrainy w konflikcie, który trwa już pięć lat. Ukraina oczekuje, że nastąpi wymiana więźniów. To państwo przygotowała już listę do wymiany i tego samego oczekuje od Rosji. Przypomnijmy, że działania zbrojne konfliktu pochłonęły ponad 13 tysięcy ofiar.

rr, dorzeczy.pl