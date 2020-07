Co słychać w redakcji Tomasza Lisa po wyborach prezydenckich?

Redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis przekazał opinii publicznej, jakie obecnie nastroje panują w jego redakcji. "Wszyscy zdołowani" - podkreślił.Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej często gościł na okładkach "Newsweeka", a redaktor naczelny Tomasz Lis nie krył sympatii do przedstawiciela opozycji.

Przypomnueć warto jedną z ostatnich okładek gazety Tomasza Lisa:

Najnowszy Newsweek. Dzień po przegranej pierwszej turze postanowiłem zobaczyć z bliska jaka jest forma kandydata i jakie są nastroje jego wyborców. To co widziałem, to w sumie dobre wieści dla zwolenników Rafała Trzaskowskiego.Kampania z bliska. Polecam. pic.twitter.com/J8BH8elNce