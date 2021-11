Co za bestialstwo! Bił psa łopatą i żywego zakopał

Policjanci z Mogilna zatrzymali pijanego 68-latka, który kilkakrotnie uderzył łopatą psa i zakopał go żywego w przygotowanym wcześniej dole. Widząca to kobieta kazała natychmiast wydostać zwierza, po czym zabrała go do weterynarza. Oprawca usłyszał już zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (20.11.2021) około godziny 13:00. Wtedy dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał informację, że na ulicy Plac Wolności w Mogilnie, na jednej z działek, mężczyzna zakopał żywcem psa. Zgłaszająca widziała, jak oprawca uderzył kilkakrotnie zwierzę, które znajdowało się we wcześniej wykopanym dole, a następnie zasypał je ziemią. Kobieta, widząc całą sytuację, zaczęła głośno protestować i dlatego mężczyzna odkopał psa, po czym na jej żądanie przekazał czworonoga, a ta zabrała go do weterynarza.

Policjanci pojechali pod wskazany adres, gdzie zatrzymali pijanego sprawcę. Miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Jak tłumaczył mundurowym, w jego ocenie pies był chory. 68-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności

mp/policja.pl