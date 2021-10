,,Coś niespotykanego’’. PE planuje zmasowane uderzenie w Polskę

Europoseł PiS Anna Zalewska wskazuje, że w najbliższym czasie Polskę czeka uderzenie ze strony Brukseli o niespotykanym dotychczas zakresie. Parlament Europejski planuje dwie debaty o sytuacji w Polsce.

- „Podczas najbliższej sesji PE będziemy mieć do czynienia z czymś do tej pory niespotykanym. Zaplanowane są aż dwie debaty o Polsce: o wyroku polskiego TK oraz Rocznicy ograniczenia prawa aborcyjnego w Polsce”

- napisała Anna Zalewska na Twitterze.

- „To wszystko w cieniu największego od lat kryzysu energetycznego w Europie”

- dodała eurodeputowana.

