Czarujący łajdak dla wicemarszałka Zbigniewa Ziemby

Niewiele osób w Polsce słyszało o Kapeli Podwórkowej „Fakiry” z Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak w województwie łódzkim wkrótce będą słyszały o niej chyba wszyscy mieszkańcy. Kapela od kilku tygodni nieustannie występuje w różnych miejscowościach. Główna w tym zasługa wicemarszałka Zbigniewa Ziemby, który jest odpowiedzialny za kulturę w województwie, w tym za wspieranie finansowe różnych imprez, głównie plenerowych, przeznaczonych dla tysięcy widzów.

Członkowie kapeli, na czele z liderem Markiem Dolecińskim, doceniają tę pomoc i starają się odwdzięczyć swemu dobroczyńcy. Ale czynią to w zaskakujący sposób, a mianowicie poprzez dedykowanie Zbigniewowi Ziembie piosenki pt. „Czarujący łajdak”. Oto fragment tekstu tego utworu: „Czarujący łajdak / złodziej damskich serc / i zwycięski rycerz niezdobytych twierdz / kiedy stanie obok to zapiera dech / a z takim nie zgrzeszyć, to po prostu grzech…”.

Wicemarszałek Zbigniew Ziemba bardzo pozytywnie reaguje na te dedykacje. Tak było np. w minioną sobotę na festynie w Bykach koło Piotrkowa, a wcześniej w Rozprzy. Natomiast członkowie piotrkowskiego Prawa i Sprawiedliwości są zdegustowani, gdyż uważają, że ich zdaniem takie zachowanie „uwłacza godności urzędu i jest niepoważne”. Poza tym dodają, że wicemarszałek z zawodu jest nauczycielem, w dodatku żonatym, który często manifestacyjnie podkreśla swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich...

P.J.Z.