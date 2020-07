Czarzasty w TVN nokautuje totalną opozycję

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty gościł w TVN24. Polityk odniósł się do retoryki totalnej opozycji po wyborach prezydenckich i zachowania elit, które m.in. zapowiadają wyjazd z kraju. Parodiuje też Manuele Gretkowską.

Po porażce kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i wygranej prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, w Polsce roznosi się fala hejtu totalnej opozycji i samozwańczych elit, które nie potrafią pogodzić się z wyborem Polaków. Niektórzy celebryci, jak Manuela Gretkowska, zapowiadają wyjazd z kraju. Uchodzący za intelektualistów zwolennicy Rafała Trzaskowskiego prześcigają się w obrażaniu Polaków głosujących na PiS, nazywając ich „niewykształconą ciemnotą ze wsi”.

Do tej skandalicznej retoryki odniósł się na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty:

- „Czy pani się to podoba, czy państwu się to podoba, jak ktoś mówi tak: nie będę kupował polskich warzyw, bo rolnicy głosowali na PiS, nie będę jechał na Podkarpacie na wypoczynek, bo Podkarpacie poparło Dudę?” – pytał lider SLD. Polityk sparodiował też Manuele Gretkowską.

- „Ludzie normalni, jak na to patrzą, to mówią: Boże, po prostu to jest jakaś establishmencka historia” – ocenił.

kak/Twitter, wPolityce.pl