Apel do prezydenta o Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego

Krakowskie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych skierowało apel do prezydenta Andrzeja Dudy o uhonorowanie śp. gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego Orderem Orła Białego. Zdaniem działaczy, sto lat po Bitwie Warszawskiej to znakomity czas, by generał Kukliński dostał owe odznaczenie.

General Ryszard Kukliński narażał życie własny i swojej rodziny, aby świat uniknął zniszczenia przez siłę nuklearną. Generał przez całe życie walczył o polską niepodległość. To jeden z największych, ale wciąż mało znanych bohaterów najnowszej historii. Działania generała Kuklińskiego wzbudzały kontrowersje, gdyż współpracował on z CIA. Na podstawie jego historii powstał głośny film.

Ryszard Kukliński jako Jack Strong dostarczał Amerykanom informacje o wojskowych planach Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Dzięki niemu wiedziano o planowanym wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Później Kukliński wraz z rodziną w tajemnicy został przetransportowany do Stanów Zjednoczonych. Tam był ekspertem Departamentu Obrony. W Polsce skazano go na karę śmierci za zdradę. Dosięgnęła go także kara degradacji.

Już po 1989 roku wyrok uchylono, a pułkownik Kukliński został uniewinniony. W do dziś niewyjaśnionych okolicznościach zmarli obaj synowie wielkiego bohatera. Sam Kukliński zmarł w 2004 r. Dwanaście lat później, jesienią 2016 r. prezydent Andrzej Duda mianował go pośmiertnie na stopień generała brygady

Ponieżej publikujemy pełną treś Apelu POKiN, nadesłanego do naszej redakcji przez dra Jerzego Bukowskiego:





Apel POKiN do Prezydenta RP o Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego

Jego Ekscelencja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan doktor Andrzej Duda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Serdecznie gratulując ponownego wyboru na urząd Prezydenta RP zwracam się do Pana w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie z prośbą o uhonorowanie śp. generała brygady Ryszarda Kuklińskiego Orderem Orła Białego 15 sierpnia br., czyli w stulecie wiekopomnego zwycięstwa Wojska Polskiego nad armią bolszewicka.

Jego podjęta z narażeniem życia własnego i rodziny samotna misja patriotyczna, dzięki której świat uniknął nuklearnej zagłady, a Polska odzyskała niepodległość, pozwala nazwać go jednym z największych bohaterów w najnowszej historii świata. Gdyby nie dostarczone przezeń Amerykanom kluczowe informacje o sowieckim planie wywołania III wojny światowej, mogłaby ona wybuchnąć niosąc globalną zagładę. Najlepiej i najkrócej ujął to jeden z szefów CIA William Casey jednoznacznie stwierdzając: „nikt na świecie w ciągu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak”.

Ryszard Kukliński wiernie służył narodowym imponderabiliom nie oglądając się na konsekwencje, jakie mogą go za to spotkać i których doświadczył już po ewakuacji do USA w listopadzie 1981 roku. Walczył z tym samym śmiertelnym wrogiem Polski, z jakim zmagaliśmy się sto lat temu i właśnie dlatego okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej jest znakomitą okazją do godnego uhonorowania jego nie dających się przecenić zasług w dziele ratowania świata i ponownego powrotu naszego kraju do grona suwerennych państw najwyższym odznaczeniem, jakie przyznaje Rzeczpospolita - w osobie jej prezydenta - swoim najznamienitszym obywatelom.

Z wyrazami szacunku

dr Jerzy Bukowski

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie,

były reprezentant prasowy gen. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

