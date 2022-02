Czy można zapłacić za mandat kartą?

Zapewne spora część nas dostała (lub dostanie w przyszłości) mandat za nieprawidłową jazdę samochodem. Na tą niezbyt przyjemną okoliczność warto wiedzieć, w jaki sposób możemy zapłacić za popełnione wykroczenie. Sprawdźmy więc czy jest możliwa płatność kartą za mandat i jak zachować się przy jego uiszczaniu.

Rodzaje mandatów karnych

Przepisy prawa rozróżniają trzy rodzaje mandatów: gotówkowy, kredytowany oraz zaoczny. Mandat gotówkowy jest wydawany karanemu bezpośrednio, czyli „od ręki”. Staje się on prawomocny z chwilą, gdy ukarany uiści opłatę na ręce funkcjonariusza. Ten rodzaj mandatu nakłada się na osoby, które przebywają na terenie RP czasowo lub nie mają tu stałego miejsca zamieszkania.

Mandat kredytowany natomiast nakłada się na te osoby, które na stale przebywają na terytorium RP lub UE. Mandat ten można opłacić na miejscu lub w ciągu 7. dni. Mandat zaoczny z kolei wystawia się, jeśli policja nie zastanie na miejscu sprawcy zdarzenia. Ważne jest jednak, aby funkcjonariusz miał pewność kim on jest i że odpowiada za zdarzenie. Na uiszczenie opłaty przysługuje 7 dni.

Jak zapłacić za mandat?

Istnieją trzy podstawowe sposoby opłacenia mandatów: gotówką, tradycyjnym przelewem na poczcie oraz bankowością on-line, czyli przez Internet. A czy możliwa jest płatność kartą za mandat? Tak! Wszak w dzisiejszych czasach, gdzie większość z nas nie nosi przy sobie gotówki, płatność kartą jest możliwa także za popełnione wykroczenia drogowe.

Od lutego 2018 roku praktycznie każdy radiowóz z wydziału ruchu drogowego, powinien być wyposażony w terminal płatniczy. Dzięki niemu można przeprowadzić transakcję bezgotówkową bezpośrednio u policjanta, który nałożył na nas mandat. Do rzadkości należą już sytuacje, w których radiowóz nie jest wyposażony w terminal.

Na co zwrócić uwagę, stosując płatność kartą za mandat

Przede wszystkim, jeśli nie wozimy przy sobie większej gotówki, ustawmy na karcie debetowej odpowiednio wysoki limit dziennych transakcji. Jeśli będzie on zbyt niski, możemy nie być w stanie wykonać transakcji. A pamiętajmy, że od 2022 roku, taryfikator mandatów zmienił się - uległy one znaczącym podwyżkom.

Pamiętajmy także, że za mandat wolno nam płacić kartą, będącą tylko naszą własnością. Mandat musi też zostać opłacony w całości. Płatność kartą za mandat jest oczywiście zwolniona z jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Funkcjonariusz wykonujący transakcję powinien z kolei wydać nam potwierdzenie jej wykonania (a my o nie poprosić, aby mieć dowód zapłaty za wykroczenie).

Kiedy nie zapłacimy kartą za mandat?

Nie możemy zapomnieć, że płatność kartą za mandat dotyczy tylko i wyłącznie tych wykroczeń, które popełniliśmy w ruchu drogowym. Jeśli więc przyjdzie nam zapłacić karę za zupełnie inny rodzaj wykroczenia, niestety nie będziemy mogli skorzystać z terminalu. Wszak dość często karę może na nas nałożyć pieszy patrol policji.

Może tak się stać, gdy na przykład będziemy spożywać alkohol w miejscu publicznym czy też będziemy zakłócać spokój i porządek. Miejmy więc na uwadze, że karta płatnicza nie zawsze wystarczy. W wielu przypadkach będziemy musieli skorzystać z gotówki lub z przelewu gotówkowego.

O czym pamiętać przyjmując mandat?

Każdy kierowca powinien wiedzieć, że mandat może zostać na niego nałożony tylko wtedy, gdy zostanie przyłapany na gorącym uczynku. Ewentualnie wtedy, gdy popełnienie wykroczenia zostanie potwierdzone urządzeniami kontrolnymi lub rejestrującymi dźwięk i obraz. Pamiętajmy, że możemy odmówić przyjęcia mandatu. Sprawa zostanie wtedy skierowana do sądu.

Czy płatność kartą za mandat to dobry pomysł?

Zdecydowanie tak. Dzięki tej dogodności od razu bowiem opłacamy naszą karę. Oznacza to, że nie zapomnimy zapłacić mandatu we wskazanym terminie. Dzięki temu unikniemy też ewentualnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego i nie będzie nas „ścigać” urząd skarbowy. Tym samym nie zajmie on naszej pensji a my nie poniesiemy dodatkowych kosztów egzekucyjnych.