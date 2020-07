Niewiarygodne słowa Matczaka: To nie były uczciwe wybory

Chciałbym pogratulować Prezydentowi Dudzie uczciwie wygranych wyborów prezydenckich. Ale niestety nie mogę, bo były nieuczciwe” – napisał prawnik Marcin Matczak na Twitterze

Marcin Matczak podkreśla, wbrew opinii Państwowej Komisji Wyborczej, , że jednak nie może pogratulować Andrzejowi Dudzie zwycięstwa, gdyż jego zdaniem nie mieliśmy do czynienia z uczciwymi wyborami. Czy dla profesora Uniwersytetu Warszawskiego uczciwe wybory byłyby wtedy gdyby wygrał je Rafał Trzaskowski?

,,Są dwa podstawowe powody prawne dla nieuczciwości tych wyborów: trwająca pandemia COVID-19, uniemożliwiająca powszechność wyborów, zwłaszcza za granicą, oraz drastyczne naruszenie zasady równości szans kandydatów przez media publiczne, dająca się wykazać liczbowo” –przekonuje.

Czy prof. Matczak nie dostrzegł, że to kandydat KO był wspierany przez wp.pl, Onet , TVN i rp.pl ? Czy możemy mówić o pluralizmie na uczelni, gdy profesor nauk prawnych jawnie opowiada się po jednej stronie politycznej? A może zamiast Polski rodzin i dzieci to Pan Profesor wolałby, żeby symbolem kraju była, za jego przyzwoleniem oczywiście, "patointeligencja"? A to wbrew pozorom, już niedługo, może nasz kraj czekać..

rr, dorzeczy.pl, fronda.pl