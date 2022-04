Czym kierować się w wyborze okularów przeciwsłonecznych?

Piękna pogoda sprzyja spacerom w pełnym słońcu. Trzeba jednak pamiętać, że promieniowanie UV może negatywnie wpływać na oczy. Czym kierować się podczas wyboru okularów przeciwsłonecznych, by odpowiednio zabezpieczyć swój wzrok?

Obecność filtrów przeciwsłonecznych

Zacznijmy od tego, co jest podstawową funkcją okularów przeciwsłonecznych. To gadżet, który ma za zadanie chronić przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Aby jednak było to możliwe musi być wyposażony w odpowiednie filtry. Zanim więc kupisz taki produkt zapytaj sprzedawcę lub przeczytaj w opisie produktu, czy okulary przeciwsłoneczne mają filtry UV 400. Przyjęto, że bezpiecznym rozwiązaniem są okulary z filtrem o takiej wartości, czyli dającej ochronę przed promieniowaniem UV o długości fali do 400nm. Skutecznie ograniczają one dostęp promieni UVA, UVB i UVC do oczu. Pamiętaj, że brak tego rodzaju filtra może u niektórych osób wiązać się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, nawet zwyrodnieniem plamki żółtej.

Odpowiednia kategoria okularów przeciwsłonecznych

Obok wartości wskazującej na wartość filtra, znajduje się także cyfra: 0, 1, 2, 3 lub 4. Każda z tych kategorii ma inne znaczenie. To skala przyciemnienia szkła, która prezentuje się w następujący sposób: 0 – wskazuje na to, że szkło przepuszcza 80-100 proc. światła, 1 – pozwala na to, byś widział 43-80 proc. światła, 2 – przepuszcza 18-43 proc. światła, 3 – umożliwia dostęp 8-18 proc. światła, 4 – w takich okularach widzisz około od 3-8 proc. światła.

Początkowe kategorie oferują najniższy poziom ochrony wzroku, przy czym „zerówka” to rozwiązanie na dni pochmurne lub przy małym nasłonecznieniu. Natomiast kategoria 2 to średni poziom zabezpieczenia przed słońcem. Najlepiej chronią okulary przeciwsłoneczne kategoryzowane pod numerem 4, przepuszczające 3-8% światła. To jednak wartość ekstremalna, polecana np. na wyprawy na lodowiec, a stanowczo odradzana kierowcom. Docelowo, chcąc najlepiej chronić oczy, warto przyjąć kategorię ochrony 3.

Zwróć uwagę na trendy i własne potrzeby

Noszenie okularów przeciwsłonecznych to nie tylko sposób na to, by chronić wzrok przed promieniowaniem ultrafioletowym. Okulary tego rodzaju to także modny gadżet, który może być interesującym dopełnieniem niejednej stylizacji. Wybierając okulary przeciwsłoneczne, weź pod uwagę co jest modne. W tym sezonie 2022 królują okulary przeciwsłoneczne z jasnymi oprawkami w nietuzinkowym kształcie.

Wybierając okulary przeciwsłoneczne, nie zapominaj również o tym, by pasowały do kształtu Twojej twarzy. Ogólna reguła wskazuje na to, że im bardziej okrągła jest twarz, tym okulary powinny być bardziej kwadratowe i na odwrót. Aby nieco wyszczuplić twarz warto wybrać okulary w wyrazisty kolorze z oprawkami w kształcie kociego oka lub prostokąta.

Cena ma znaczenie

Wybierając okulary przeciwsłoneczne, oprócz kwestii związanych ze skuteczną ochroną wzroku, jakością oraz eleganckim designie, zwróć uwagę również na koszty. Warto przyjrzeć się bliżej ofercie sklepu internetowego wokularach.pl. W tym miejscu w sieci można zakupić okulary przeciwsłoneczne w znacznie niższej cenie niż w wielu sklepach stacjonarnych. Różnica w cenie może wynosić nawet 30%.

Oczywiście zakupy internetowe wiążą się również z możliwością zapoznawania się z towarem zgodnie z własnymi potrzebami – o każdej porze dnia i nocy. To idealne rozwiązanie dla osób, które w ciągu dnia pracują lub zajmują się innymi aktywnościami i nie mają czasu na to, by robić zakupy w standardowych godzinach otwarcia salonów stacjonarnych z okularami przeciwsłonecznymi.

Pamiętaj, że okulary przeciwsłoneczne w sklepie internetowym wokularach.pl to nie tylko porównywalnie niższe koszty zakupów. To również wysoka jakość produktów, które podnoszą komfort funkcjonowania, gdy na zewnątrz świeci słońce. Warto pamiętać o tym, że promieniowanie UV przenika przez chmury, dlatego wzrok powinien być chroniony nawet w pochmurne dni.