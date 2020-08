Dantejskie sceny na Białorusi! Jedna osoba nie żyje

Sytuacja po wyborach na Białorusi jest dramatyczna. Ludzie wyszli na ulice, doszło do starć z policją. Milicja wczoraj szturmowała prowizoryczne barykady wzniesione przez protestujących na prospekcie Zwycięzców. Użyto też armatek wodnych oraz granatów hujkowych.

„Zamieszki trwaja praktycznie w całej Białorusi. Nawet w małych maistach ludzie powychodzili na ulice a niewielkie siły miejscowej milicji nie są w stanie ich rozpędzić.”

- pisze na Twitterze Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Szefowa Biełsatu zaprezentowała też kilka wstrząsających zdjęć:

Zdjęcia z dzisiejszej nocy w Mińsku pic.twitter.com/SKf0VeKq1J — A.Romaszewska (@ARomasze) August 10, 2020

Białorusini nie akceptują wyniku wyborów, w których ponownie zwyciężył Aleksandr Łukaszenka. Masowo wyszli na ulice. W starciach z policją zginęła co najmniej jedna osoba. 120 zostało zatrzymanych – podaje białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”. W rozmowie na antenie TVP Info dr Piotr Usow z Białoruskiego Centrum Analiz i Prognoz Politycznych ocenił:

„ Reżim autorytarny w ciągu kilku dni przekształcił się w reżim militarny. Następne rządy Łukaszenki będą opierać się wyłącznie na represjach, pacyfikacjach społeczeństwa i terrorze. Nie będzie to taki terror, jaki był w ZSRR, ale będzie to terror polityczny i psychologiczny”.

Impressive number of people around Stela, police only control the intersection surrounded by people from every direction pic.twitter.com/A5xaK2QPfV — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020

People are marching all over Minsk shouting Go Away! pic.twitter.com/ucBXYL5frY — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

More people marching in another part of Minsk pic.twitter.com/78BgeNcGTD — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

dam/PAP,TVP.Info